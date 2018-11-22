На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
У Володимирі-Волинському небайдужа молодь міста організувалася та почистила місцеву річку.
Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.
12 червня юнаки міста Володимира-Волинсьокого власними силами почистили річку Риловицю.
Хлопці закликають долучатись до них всіх охочих і запевняють, що такий захід будуть проводити постійно аж поки не досягнуть бажаного результату.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.
12 червня юнаки міста Володимира-Волинсьокого власними силами почистили річку Риловицю.
Хлопці закликають долучатись до них всіх охочих і запевняють, що такий захід будуть проводити постійно аж поки не досягнуть бажаного результату.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дитячий майданчик та відеонагляд: у Володимирі облаштовують рекреаційну зону біля річки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО
Сьогодні, 15:32
На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно
Сьогодні, 14:15
На Волині з траси «Луцьк-Львів» вкрали 14 дорожніх знаків
Сьогодні, 13:34