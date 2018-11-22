На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.



12 червня юнаки міста Володимира-Волинсьокого власними силами почистили річку Риловицю.



Хлопці закликають долучатись до них всіх охочих і запевняють, що такий захід будуть проводити постійно аж поки не досягнуть бажаного результату.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському небайдужа молодь міста організувалася та почистила місцеву річку.Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.12 червня юнаки міста Володимира-Волинсьокого власними силами почистили річку Риловицю.Хлопці закликають долучатись до них всіх охочих і запевняють, що такий захід будуть проводити постійно аж поки не досягнуть бажаного результату.

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