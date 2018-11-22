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На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО

На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському небайдужа молодь міста організувалася та почистила місцеву річку.

Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.

12 червня юнаки міста Володимира-Волинсьокого власними силами почистили річку Риловицю.

Хлопці закликають долучатись до них всіх охочих і запевняють, що такий захід будуть проводити постійно аж поки не досягнуть бажаного результату.



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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, Риловиця
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