Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО





Повідомлення надійшло близько 18:30.



На місце події прибули три пожежно-рятувальні машини.



Рятувальники перевірили будівлю центрального універмагу і, зрештою, загоряння не підтвердилося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 14 червня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Центральному універмазі міста Луцька.Повідомлення надійшло близько 18:30.На місце події прибули три пожежно-рятувальні машини.Рятувальники перевірили будівлю центрального універмагу і, зрештою, загоряння не підтвердилося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію