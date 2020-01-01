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Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО

Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО
У неділю, 14 червня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Центральному універмазі міста Луцька.

Повідомлення надійшло близько 18:30.

На місце події прибули три пожежно-рятувальні машини.

Рятувальники перевірили будівлю центрального універмагу і, зрештою, загоряння не підтвердилося.

Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО
Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО

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Теги: ЦУМ, пожежа, рятувальники
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