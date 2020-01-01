Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО
Сьогодні, 21:55
У неділю, 14 червня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Центральному універмазі міста Луцька.
Повідомлення надійшло близько 18:30.
На місце події прибули три пожежно-рятувальні машини.
Рятувальники перевірили будівлю центрального універмагу і, зрештою, загоряння не підтвердилося.
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Повідомлення надійшло близько 18:30.
На місце події прибули три пожежно-рятувальні машини.
Рятувальники перевірили будівлю центрального універмагу і, зрештою, загоряння не підтвердилося.
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