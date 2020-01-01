Як у Луцьку в умовах карантину працюють дитсадки
Сьогодні, 10:55
У Луцьку із 3 червня відновили роботу усі дошкільні навчальні заклади, окрім дитсадка №18.
Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що у місті 3 червня запрацювали дитячі садочки. Окрім садочка №18 на сьогодні всі заклади дошкільної освіти працюють.
«Щоденно проводять кварцування бактерицидними лампами, проведено акарацидну обробку території від кліщів, забезпечене регулярне прибирання приміщень та дезінфекції», - каже посадовиця.
Для відновлення функціонування роботи дитсадків в умовах карантину придбали дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту на 1,4 мільйона гривень.
За словами посадовиці, довго вели роботу з батьками, зокрема пояснювати, чому їм не можна заходити на територію, у приміщення ЗДО тощо.
«Зробили розмежування для дотримання соціальної відстані. На сьогодні, на щастя, проблема не є такою гострою. Кількість дітей порівняно з першим днем збільшилася до 2500. Тобто кожного дня на 100-120 діток зростає кількість дітей», - повідомила Лещенко.
Відповідно до законодавства, у літній період у групах не можуть перебувати більше ніж 15 дітей, нині в Луцьку цей показник складає 5-7.
«Легше персоналу справлятися, допомагати дітям збиратися на вулицю. Ситуація вимагає зорієнтувати роботу так, щоб більшість часу діти проводили на вулиці», - констатувала очільниця управління освіти.
Також у дитсадках зняли килимові покриття з високим ворсом, забрали м’які іграшки. Дітям 4 рази на день проводять температурний скринінг. Оплату ж за перебування у ЗДО здійснюють відповідно до затверджених графіків та переважно в час сну.
«Особи, які відповідають за це, мають відповідні щитки. Батьки дотримуються графіків, ніяких казусів не було», - додала Лещенко.
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Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що у місті 3 червня запрацювали дитячі садочки. Окрім садочка №18 на сьогодні всі заклади дошкільної освіти працюють.
«Щоденно проводять кварцування бактерицидними лампами, проведено акарацидну обробку території від кліщів, забезпечене регулярне прибирання приміщень та дезінфекції», - каже посадовиця.
Для відновлення функціонування роботи дитсадків в умовах карантину придбали дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту на 1,4 мільйона гривень.
За словами посадовиці, довго вели роботу з батьками, зокрема пояснювати, чому їм не можна заходити на територію, у приміщення ЗДО тощо.
«Зробили розмежування для дотримання соціальної відстані. На сьогодні, на щастя, проблема не є такою гострою. Кількість дітей порівняно з першим днем збільшилася до 2500. Тобто кожного дня на 100-120 діток зростає кількість дітей», - повідомила Лещенко.
Відповідно до законодавства, у літній період у групах не можуть перебувати більше ніж 15 дітей, нині в Луцьку цей показник складає 5-7.
«Легше персоналу справлятися, допомагати дітям збиратися на вулицю. Ситуація вимагає зорієнтувати роботу так, щоб більшість часу діти проводили на вулиці», - констатувала очільниця управління освіти.
Також у дитсадках зняли килимові покриття з високим ворсом, забрали м’які іграшки. Дітям 4 рази на день проводять температурний скринінг. Оплату ж за перебування у ЗДО здійснюють відповідно до затверджених графіків та переважно в час сну.
«Особи, які відповідають за це, мають відповідні щитки. Батьки дотримуються графіків, ніяких казусів не було», - додала Лещенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Журналісти, то шо вона каже повна брехня... всьому персоналу садка видали по 3 одноразові маски на весь період працювання і по 2 пари рукавичок і 250 грам антисептику... які щитки??? Всі в садку зайдіть і подивіться ходять в своїх, куплених за свої гроші масках... Займіться цим питанням і я вам гарантію даю, дуже популярні станете... вона нагло бреше, що всім забезпечили... Весь персонал в садку має найбільшу вірогістість захворіти, бо діти прийшли без довідок, ніякої інформації з ким контактували заборонили брати... ОДНЕ ПРОШУ, ЩОБ ЇЇ ТАК ЗАБЕЗПЕЧИЛИ В СТАРОСТІ, ЯК ВОНА ЗАБЕЗПЕЧИЛА ВСІ САДКИ В ЛУЦЬКУ МАСКАМИ І РУКАВИЧКАМИ...
Журналісти, то шо вона каже повна брехня... всьому персоналу садка видали по 3 одноразові маски на весь період працювання і по 2 пари рукавичок і 250 грам антисептику... які щитки??? Всі в садку зайдіть і подивіться ходять в своїх, куплених за свої гроші масках... Займіться цим питанням і я вам гарантію даю, дуже популярні станете... вона нагло бреше, що всім забезпечили... Весь персонал в садку має найбільшу вірогістість захворіти, бо діти прийшли без довідок, ніякої інформації з ким контактували заборонили брати... ОДНЕ ПРОШУ, ЩОБ ЇЇ ТАК ЗАБЕЗПЕЧИЛИ В СТАРОСТІ, ЯК ВОНА ЗАБЕЗПЕЧИЛА ВСІ САДКИ В ЛУЦЬКУ МАСКАМИ І РУКАВИЧКАМИ...
В нашому садку така ж сама ситуація... на жаль...((((((
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