Як у Луцьку в умовах карантину працюють дитсадки

У Луцьку із 3 червня відновили роботу усі дошкільні навчальні заклади, окрім дитсадка №18.Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління освітирозповіла, що у місті 3 червня запрацювали дитячі садочки. Окрім садочка №18 на сьогодні всі заклади дошкільної освіти працюють.«Щоденно проводять кварцування бактерицидними лампами, проведено акарацидну обробку території від кліщів, забезпечене регулярне прибирання приміщень та дезінфекції», - каже посадовиця.Для відновлення функціонування роботи дитсадків в умовах карантину придбали дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту на 1,4 мільйона гривень.За словами посадовиці, довго вели роботу з батьками, зокрема пояснювати, чому їм не можна заходити на територію, у приміщення ЗДО тощо.«Зробили розмежування для дотримання соціальної відстані. На сьогодні, на щастя, проблема не є такою гострою. Кількість дітей порівняно з першим днем збільшилася до 2500. Тобто кожного дня на 100-120 діток зростає кількість дітей», - повідомила Лещенко.Відповідно до законодавства, у літній період у групах не можуть перебувати більше ніж 15 дітей, нині в Луцьку цей показник складає 5-7.«Легше персоналу справлятися, допомагати дітям збиратися на вулицю. Ситуація вимагає зорієнтувати роботу так, щоб більшість часу діти проводили на вулиці», - констатувала очільниця управління освіти.Також у дитсадках зняли килимові покриття з високим ворсом, забрали м’які іграшки. Дітям 4 рази на день проводять температурний скринінг. Оплату ж за перебування у ЗДО здійснюють відповідно до затверджених графіків та переважно в час сну.«Особи, які відповідають за це, мають відповідні щитки. Батьки дотримуються графіків, ніяких казусів не було», - додала Лещенко.