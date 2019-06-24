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На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника

На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
За наказом Міністерства енергетики від 16-го червня призначили нового керівника ДП «Волиньвугілля».

Як і повідомляв БУГ раніше, ним став директор львівської шахти “Надія” Юрій Благута.

У наказі Міністерства йдеться: “Призначити з 17-го червня виконуючим обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Благуту, за його згодою, на період до призначення керівника цього підприємства у встановленому порядку”.

Разом з тим є наказ про увільнення від тимчасового виконання обов’язків генерального директора Волиньвугілля Володимира Юрківа.

На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника

Зазначимо, як повідомляє zaxid.net, 3-го березня Благуту затримали на хабарі у робочому кабінеті. За версією слідства він отримав понад 27 тисяч гривень готівкою від представника двох рівненських фірм за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.

Прокурорка Львівщини Ірина Діденко оприлюднила відео моменту передачі хабара в кабінеті директора шахти.

http://bug.org.ua/news/novovolynsk/novovolyns-ki-shakhtari-obureni-hendyrektorom-volyn-vuhillia-pryznachyly-kolyshn-oho-kerivnyka-l-vivs-koi-kopal-ni-iakyy-pohoriv-u-berezni-na-khabari-437427/

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Теги: Волиньвуліггя, директор, призначення, Юрій Благута
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