На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника





Як і повідомляв Юрій Благута.



У наказі Міністерства йдеться: “Призначити з 17-го червня виконуючим обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Благуту, за його згодою, на період до призначення керівника цього підприємства у встановленому порядку”.



Разом з тим є наказ про увільнення від тимчасового виконання обов’язків генерального директора Волиньвугілля Володимира Юрківа.





Зазначимо, як повідомляє



Прокурорка Львівщини Ірина Діденко оприлюднила відео моменту передачі хабара в кабінеті директора шахти.



http://bug.org.ua/news/novovolynsk/novovolyns-ki-shakhtari-obureni-hendyrektorom-volyn-vuhillia-pryznachyly-kolyshn-oho-kerivnyka-l-vivs-koi-kopal-ni-iakyy-pohoriv-u-berezni-na-khabari-437427/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За наказом Міністерства енергетики від 16-го червня призначили нового керівника ДП «Волиньвугілля».Як і повідомляв БУГ раніше, ним став директор львівської шахти “Надія”У наказі Міністерства йдеться: “Призначити з 17-го червня виконуючим обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Благуту, за його згодою, на період до призначення керівника цього підприємства у встановленому порядку”.Разом з тим є наказ про увільнення від тимчасового виконання обов’язків генерального директора ВолиньвугілляЗазначимо, як повідомляє zaxid.net , 3-го березня Благуту затримали на хабарі у робочому кабінеті. За версією слідства він отримав понад 27 тисяч гривень готівкою від представника двох рівненських фірм за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.Прокурорка Львівщиниоприлюднила відео моменту передачі хабара в кабінеті директора шахти.http://bug.org.ua/news/novovolynsk/novovolyns-ki-shakhtari-obureni-hendyrektorom-volyn-vuhillia-pryznachyly-kolyshn-oho-kerivnyka-l-vivs-koi-kopal-ni-iakyy-pohoriv-u-berezni-na-khabari-437427/

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