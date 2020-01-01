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Через карантинні збитки на Волині продають три автостанції і деякі хочуть закрити

Через карантинні збитки на Волині продають три автостанції і деякі хочуть закрити
ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй» має намір закрити деякі автостанції, а три – вже виставило на продаж.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй» Інеса Корнейчук.

За її словами, карантин відобразився для підприємства величезними збитками через втрату пасажиропотоку. Значна частина пасажирів навіть після відновлення руху громадського транспорту залишилася із нелегальними перевізниками, ще частина людей – просто перестала їздити через втрату такої необхідності.

Підприємство «ВОПАС», переконує Інеса Корнейчук, опинилося у боргах перед багатьма міжнародними та внутрішніми перевізниками. Більше того, навіть коли автостанції не функціонували, доводилося сплачувати великі суми різноманітних податків.

«Під постанову, яка передбачає допомогу держави, ми не підпадаємо. Кредитів нам ніхто не дасть. Велику суму дають під заставу. Тоді австостанцію треба оцінювати і давати під заставу. Але ми не маємо впевненості, що все запрацює і ми зможемо виплатити. Ніхто податків не відміняв. Ми зверталися в райдержадміністрації, щоб зменшили плату за землю за ті місяці, коли ми не працювали. Але нас ніхто не почув», - каже посадовиця.

За її словами, у підприємстві зайнялися скороченням штату. «Але це можна тільки через два місяці. І то треба великі виплати мати для тих, кого звільнять. Хтось вже сам розраховується», - розповідає Інеса Корнейчук.

Вона зауважила, що деякі автостанції в області планують закривати.

На продаж вже виставили автостанції у Цумані, Локачах і Рожищі.

«Нам хоча б одну зараз продати. Треба терміново, бо великі зобов’язання перед міжнародними нашими перевізниками. Зараз дуже складний час для нас», - резюмувала голова правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй».

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Теги: автостанції, закриття, продаж, карантин, Волинь, Цуман, Інеса Корнейчук
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