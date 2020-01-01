вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
У розпалі – сезон смачних ягід. Щоправда, цьогоріч вітамінне задоволення коштує чимало.

Раніше ми повідомляли, скільки на ринках Луцька наразі коштують полуниця та черешня. Наразі ж пропонуємо дізнатися ціну «чорного золота» Волині – чорниці, які тільки от-от з’явилася у продажу.

Так, на ринку поблизу готелю «Лучеськ» ціна за ягоди становить 20 гривень за стакан або 100 гривень за літку. На ринку «Північий» та у продавчинь поблизу ТЦ «Гостинець» ціна трохи менша 40 гривень вартує пів літри чорниці, літра, відповідно, - 80 гривень.
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО


Зауважимо, що чорницю, яку нам вдалося застати сьогодні, 24 червня, на ринках привезли із сіл Тростянець та Мощаниця, що у Ківерцівському районі.
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО


Натомість жителі Камінь-Каширського району, зокрема села Підбороччя, розповідають, що чорниці у лісі – вдосталь. Щоправда, не всі ягідки вже доспіли, тож поки масово люди чорницю ще не збирають. Переймаються, що через ситуацію з коронавірусом цьогоріч будуть проблеми зі збутом зібраного вітамінного врожаю.

До слова, цьогорічні червневі ціни на чорницю не відрізняються від минулорічних. Покупці, за словами продавців, з радістю купують собі та своїм дітям смачні ягоди.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО


Лісової суниці, на жаль, на прилавках ринків на момент нашого візиту не було.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО


Олександра МУЛЬКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перша чорниця, ціна Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Стакан" то по кацапськи.
По українськи "склянка".
Відповісти
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть
Сьогодні, 16:00
На Волині планують побудувати сироварню
Сьогодні, 15:55
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Працівникам «Луцьктепла» виділили 3 мільйони на зарплати замість «коронавірусних» витрат
Сьогодні, 15:14
«Живе завдяки чужій крові»: онкохворому школяру з Луцька терміново потрібні донори
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50% Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
Відновили рух автобусів до Ковеля, Володимира-Волинського і Олики Відновили рух автобусів до Ковеля, Володимира-Волинського і Олики
22 червень, 14:13
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
21 червень, 13:55
В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль
17 червень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 1
Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня
Сьогодні, 16:21
 0
СНУ вирішили перейменувати на Волинський національний університет Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині планують побудувати сироварню
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8