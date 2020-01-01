Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У розпалі – сезон смачних ягід. Щоправда, цьогоріч вітамінне задоволення коштує чимало.
Раніше ми повідомляли, скільки на ринках Луцька наразі коштують полуниця та черешня. Наразі ж пропонуємо дізнатися ціну «чорного золота» Волині – чорниці, які тільки от-от з’явилася у продажу.
Так, на ринку поблизу готелю «Лучеськ» ціна за ягоди становить 20 гривень за стакан або 100 гривень за літку. На ринку «Північий» та у продавчинь поблизу ТЦ «Гостинець» ціна трохи менша 40 гривень вартує пів літри чорниці, літра, відповідно, - 80 гривень.
Зауважимо, що чорницю, яку нам вдалося застати сьогодні, 24 червня, на ринках привезли із сіл Тростянець та Мощаниця, що у Ківерцівському районі.
Натомість жителі Камінь-Каширського району, зокрема села Підбороччя, розповідають, що чорниці у лісі – вдосталь. Щоправда, не всі ягідки вже доспіли, тож поки масово люди чорницю ще не збирають. Переймаються, що через ситуацію з коронавірусом цьогоріч будуть проблеми зі збутом зібраного вітамінного врожаю.
До слова, цьогорічні червневі ціни на чорницю не відрізняються від минулорічних. Покупці, за словами продавців, з радістю купують собі та своїм дітям смачні ягоди.
Лісової суниці, на жаль, на прилавках ринків на момент нашого візиту не було.
Олександра МУЛЬКО
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Раніше ми повідомляли, скільки на ринках Луцька наразі коштують полуниця та черешня. Наразі ж пропонуємо дізнатися ціну «чорного золота» Волині – чорниці, які тільки от-от з’явилася у продажу.
Так, на ринку поблизу готелю «Лучеськ» ціна за ягоди становить 20 гривень за стакан або 100 гривень за літку. На ринку «Північий» та у продавчинь поблизу ТЦ «Гостинець» ціна трохи менша 40 гривень вартує пів літри чорниці, літра, відповідно, - 80 гривень.
Зауважимо, що чорницю, яку нам вдалося застати сьогодні, 24 червня, на ринках привезли із сіл Тростянець та Мощаниця, що у Ківерцівському районі.
Натомість жителі Камінь-Каширського району, зокрема села Підбороччя, розповідають, що чорниці у лісі – вдосталь. Щоправда, не всі ягідки вже доспіли, тож поки масово люди чорницю ще не збирають. Переймаються, що через ситуацію з коронавірусом цьогоріч будуть проблеми зі збутом зібраного вітамінного врожаю.
До слова, цьогорічні червневі ціни на чорницю не відрізняються від минулорічних. Покупці, за словами продавців, з радістю купують собі та своїм дітям смачні ягоди.
Лісової суниці, на жаль, на прилавках ринків на момент нашого візиту не було.
Олександра МУЛЬКО
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