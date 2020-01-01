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П'яний лучанин на Mitsubishi тікав від патрульних, потім покинув авто і сказав, що вийшов на пробіжку. ВІДЕО

П'яний лучанин на Mitsubishi тікав від патрульних, потім покинув авто і сказав, що вийшов на пробіжку. ВІДЕО
Патрульні наздогнали водія позбавленого права керування з ознаками алкогольного сп’яніння, який намагався утекти.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

24 червня вночі патрульні помітили транспортний засіб Mitsubishi Pajero Sport, водій якого рухався на проспекті Волі порушуючи правила дорожнього руху.

Поліцейські миттєво реагуючи на правопорушення увімкнули проблискові маячки та намагалися зупинити автомобіль, однак водій проігнорував законні вимоги.

Після нетривалого переслідування водій зупинився неподалік, покинув свій транспортний засіб та намагався утекти, однак був затриманий патрульними.

Під час спілкування у керманича патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння, громадянин стверджував, що він не керував транспортним засобом, а вийшов на пробіжку.

Надалі, інспектори встановили, що у 24-річного водія не має водійського посвідчення, адже позбавлений права керування за їзду в нетверезому стані.

На чоловіка поліцейські склали всі необхідні адміністративні матеріали.


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Теги: поліція, п'яний водій, Mitsubishi
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