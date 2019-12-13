Призначили керівника управління Держпраці Волині

Андрій Смоляров.



Про це



Відповідний наказ підписав т.в.о. голови Держпраці України Віталій Сажієнко.



Андрій Смоляров приступив до виконання обов’язків 1 липня 2020 року.



Сьогодні ж начальник Управління провів нараду з керівниками структурних підрозділів, під час якої визначив пріоритетні напрямки роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.

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