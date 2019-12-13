Призначили керівника управління Держпраці Волині
Сьогодні, 13:35
Призначили начальника управління Держпраці у Волинській області. Ним став Андрій Смоляров.
Про це повідомляють в управлінні Держпраці у Волинській області.
Відповідний наказ підписав т.в.о. голови Держпраці України Віталій Сажієнко.
Андрій Смоляров приступив до виконання обов’язків 1 липня 2020 року.
Сьогодні ж начальник Управління провів нараду з керівниками структурних підрозділів, під час якої визначив пріоритетні напрямки роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.
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Про це повідомляють в управлінні Держпраці у Волинській області.
Відповідний наказ підписав т.в.о. голови Держпраці України Віталій Сажієнко.
Андрій Смоляров приступив до виконання обов’язків 1 липня 2020 року.
Сьогодні ж начальник Управління провів нараду з керівниками структурних підрозділів, під час якої визначив пріоритетні напрямки роботи в галузях, які належать до компетенції Держпраці.
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Коментарі 1
зверніть увагу на порушення умов праці та трудового Кодексу в Затурцівській спеціальній школі- "Центр освіти" Волинської обласної ради!Працівників не законно залучають до роботи під час відпустки без видання відповідного не законного наказу і т.д.....
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