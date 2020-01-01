Кому у Луцьку можуть заблокувати електронний квиток для проїзду
Сьогодні, 11:07
Розповіли, у яких випадках лучанам зможуть заблокувати електронні квитки для проїзду в транспорті.
Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що електронний квиток персоніфікований багаторазовий пільговий, учнівський, студентський підлягає блокуванню у випадках:
- завершення терміну дії пільги;
- скасування пільги;
- відсутності актуалізації;
- втрати (за заявою), викрадення, згуби;
- механічного пошкодження;
- смерті;
- неправомірного використання (якщо карткою пільговика розраховуються люди без права пільги);
- за бажанням власника.
Блокування електронних квитків здійснюватиме оператор із внесенням в АСООП причини блокування. Блокуватимуть електронні учнівські, студентські квитки у випадку завершення навчання за особистими зверненнями бо відповідно до відомостей, наданих закладами освіти, управлінням освіти Луцької міської ради, управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.
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Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що електронний квиток персоніфікований багаторазовий пільговий, учнівський, студентський підлягає блокуванню у випадках:
- завершення терміну дії пільги;
- скасування пільги;
- відсутності актуалізації;
- втрати (за заявою), викрадення, згуби;
- механічного пошкодження;
- смерті;
- неправомірного використання (якщо карткою пільговика розраховуються люди без права пільги);
- за бажанням власника.
Блокування електронних квитків здійснюватиме оператор із внесенням в АСООП причини блокування. Блокуватимуть електронні учнівські, студентські квитки у випадку завершення навчання за особистими зверненнями бо відповідно до відомостей, наданих закладами освіти, управлінням освіти Луцької міської ради, управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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