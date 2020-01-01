Кому у Луцьку можуть заблокувати електронний квиток для проїзду

Розповіли, у яких випадках лучанам зможуть заблокувати електронні квитки для проїзду в транспорті.Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. начальника управління транспорту та зв’язкурозповів, що електронний квиток персоніфікований багаторазовий пільговий, учнівський, студентський підлягає блокуванню у випадках:- завершення терміну дії пільги;- скасування пільги;- відсутності актуалізації;- втрати (за заявою), викрадення, згуби;- механічного пошкодження;- смерті;- неправомірного використання (якщо карткою пільговика розраховуються люди без права пільги);- за бажанням власника.Блокування електронних квитків здійснюватиме оператор із внесенням в АСООП причини блокування. Блокуватимуть електронні учнівські, студентські квитки у випадку завершення навчання за особистими зверненнями бо відповідно до відомостей, наданих закладами освіти, управлінням освіти Луцької міської ради, управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.