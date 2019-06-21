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Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія

Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень поспілкувався з журналістами з приводу аварії, яка сталася вранці 6 липня за участю двох поліцейських на службовому авто.

Брифінг з цього приводу відбувся у післяобідню пору 6 липня. Відео оприлюднило ІА «Конкурент».

За словами Андрія Крутня, Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Андрій Крутень додав, що патрульний Олександр Волошин, який сильно постраждав в ДТП і наразі перебуває в реанімації, був на пасажирському сидінні.

Натомість його колегу, який кермував службовим авто, вже відпустили з лікарні додому. У нього немає важких травм й він вже спілкується з представниками ДБР.

Андрій Крутень додав, що версія водія – особиста неуважність.

До слова, за інформацією начальника управління патрульної поліції у Волинській області, загалом наразі 6 автомобілів із автопарку патрульних мають ушкоджень через ДТП.

Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору. Наразі один з них – 25-річний Олександр Волошин – перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.



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Теги: патрульна поліція, аварія, Луцьк, Андрій Крутень
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Коментарі 1
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Ну і що він сказав цей А. Крутень. Нічого не сказав, називається: "вокруг да около". Ворон ворону око не виклює, буде брехати но правду не скаже.
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