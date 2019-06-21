Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія

Керівник патрульної поліції Волиніпоспілкувався з журналістами з приводу аварії, яка сталася вранці 6 липня за участю двох поліцейських на службовому авто.Брифінг з цього приводу відбувся у післяобідню пору 6 липня. Відео оприлюднило ІА «Конкурент».За словами Андрія Крутня, Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Андрій Крутень додав, що патрульний Олександр Волошин, який сильно постраждав в ДТП і наразі перебуває в реанімації, був на пасажирському сидінні.Натомість його колегу, який кермував службовим авто, вже відпустили з лікарні додому. У нього немає важких травм й він вже спілкується з представниками ДБР.Андрій Крутень додав, що версія водія – особиста неуважність.До слова, за інформацією начальника управління патрульної поліції у Волинській області, загалом наразі 6 автомобілів із автопарку патрульних мають ушкоджень через ДТП.Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender. Наразі один з них – 25-річний Олександр Волошин – перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.