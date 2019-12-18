Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку

Олександр Волошин, який після аварії у Луцьку 6 липня перебував у вкрай важкому стані.



Про це у соцмережах повідомляють його колеги.



Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.



Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі



Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.



У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Волошина.

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