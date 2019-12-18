Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку
Сьогодні, 09:20
Помер патрульний поліцейський Олександр Волошин, який після аварії у Луцьку 6 липня перебував у вкрай важкому стані.
Про це у соцмережах повідомляють його колеги.
Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.
Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.
У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Волошина.
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Про це у соцмережах повідомляють його колеги.
Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.
Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.
У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Волошина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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