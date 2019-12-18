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Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку

Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку
Помер патрульний поліцейський Олександр Волошин, який після аварії у Луцьку 6 липня перебував у вкрай важкому стані.

Про це у соцмережах повідомляють його колеги.

Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.

Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.

Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.

У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Волошина.

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Теги: патрульний, смерть, Олександр Волошин, ДТП, Луцьк
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Коментарі 6
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Прикро і боляче,бо дуже молода людина,яка мала безліч планів.Просто шкода.Співчуття.
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Надіюсь що винуватця дтп покарають. Що скаже правосуддя?
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Мої найщиріші співчуття рідним та близьким покійного. Коли помирає старша людина, якось підсвідомо відчуваєш, що ми всі смертні та допускаєш її смерть по іншому. А коли помирає молода людина, сповна енергії, здоров"я та любові до життя, то стає не по собі.
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А був би з паском беспеки жив би та був здоровим.
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Людини нема, авто нема, винуватця нема - 3,13дец - П-поліцаї.
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Співчуття рідним і близьким. Він буде поруч з Вами ангелом з неба .
Спочивай з миром. Вічна тобі пам’ять , Сашко.
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