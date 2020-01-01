Суд покарав волинянина за психологічне насильство над дружиною





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 2-го липня, - пише



Як зазначається у матеріалах справи, протягом 2019-го року чоловік систематично й безпричинно вчиняв щодо своєї дружини психологічне насильство, що проявлялось у словесних образах, висловлюванні на її адресу нецензурних слів, залякуванні, приниженні її честі та гідності, а також в неодноразових погрозах фізичною розправою.



Встановлено, що своїми діями житель Рикович завдав дружині психологічних страждань, викликав у неї побоювання за свою безпеку та життя, спричинив емоційну невпевненість, нездатність захистити себе та заподіяв шкоду її психічному здоров`ю, що виразилось у формі пониження самооцінки, втрати позитивних емоцій.



Впродовж 2019-го чоловік тричі вже поставав перед судом за психологічне насильство над дружиною. Так, 18-го жовтня його визнано винним та накладено адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 5 діб. 25-го листопада на нього наклали штраф в розмірі 340 гривень. А 18-го грудня арештували на 10 діб.



На цьому дебошир не зупинився і продовжував морально знущатись над свою дружиною. І знову опинився на лаві підсудних.



Під час підготовчого судового засідання обвинувачений та потерпіла заявили клопотання про те, що вони між собою примирилися та подали суду підписану угоду про примирення від 1-го липня 2020 року.



У суді чоловік визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Його дружина зазначила, що не має до нього матеріальних і моральних претензій.



При призначенні покарання суд врахував умови угоди про примирення та призначив правопорушнику покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За психологічне насильство над дружиною уродженцю села Риковичі Іваничівського району призначили покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 2-го липня, - пише БУГ. Як зазначається у матеріалах справи, протягом 2019-го року чоловік систематично й безпричинно вчиняв щодо своєї дружини психологічне насильство, що проявлялось у словесних образах, висловлюванні на її адресу нецензурних слів, залякуванні, приниженні її честі та гідності, а також в неодноразових погрозах фізичною розправою.Встановлено, що своїми діями житель Рикович завдав дружині психологічних страждань, викликав у неї побоювання за свою безпеку та життя, спричинив емоційну невпевненість, нездатність захистити себе та заподіяв шкоду її психічному здоров`ю, що виразилось у формі пониження самооцінки, втрати позитивних емоцій.Впродовж 2019-го чоловік тричі вже поставав перед судом за психологічне насильство над дружиною. Так, 18-го жовтня його визнано винним та накладено адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 5 діб. 25-го листопада на нього наклали штраф в розмірі 340 гривень. А 18-го грудня арештували на 10 діб.На цьому дебошир не зупинився і продовжував морально знущатись над свою дружиною. І знову опинився на лаві підсудних.Під час підготовчого судового засідання обвинувачений та потерпіла заявили клопотання про те, що вони між собою примирилися та подали суду підписану угоду про примирення від 1-го липня 2020 року.У суді чоловік визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Його дружина зазначила, що не має до нього матеріальних і моральних претензій.При призначенні покарання суд врахував умови угоди про примирення та призначив правопорушнику покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію