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Суд покарав волинянина за психологічне насильство над дружиною

Суд покарав волинянина за психологічне насильство над дружиною
За психологічне насильство над дружиною уродженцю села Риковичі Іваничівського району призначили покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 2-го липня, - пише БУГ.

Як зазначається у матеріалах справи, протягом 2019-го року чоловік систематично й безпричинно вчиняв щодо своєї дружини психологічне насильство, що проявлялось у словесних образах, висловлюванні на її адресу нецензурних слів, залякуванні, приниженні її честі та гідності, а також в неодноразових погрозах фізичною розправою.

Встановлено, що своїми діями житель Рикович завдав дружині психологічних страждань, викликав у неї побоювання за свою безпеку та життя, спричинив емоційну невпевненість, нездатність захистити себе та заподіяв шкоду її психічному здоров`ю, що виразилось у формі пониження самооцінки, втрати позитивних емоцій.

Впродовж 2019-го чоловік тричі вже поставав перед судом за психологічне насильство над дружиною. Так, 18-го жовтня його визнано винним та накладено адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 5 діб. 25-го листопада на нього наклали штраф в розмірі 340 гривень. А 18-го грудня арештували на 10 діб.

На цьому дебошир не зупинився і продовжував морально знущатись над свою дружиною. І знову опинився на лаві підсудних.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений та потерпіла заявили клопотання про те, що вони між собою примирилися та подали суду підписану угоду про примирення від 1-го липня 2020 року.

У суді чоловік визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Його дружина зазначила, що не має до нього матеріальних і моральних претензій.

При призначенні покарання суд врахував умови угоди про примирення та призначив правопорушнику покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: суд, Волинь
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