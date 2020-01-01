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Заступниця і радник Погуляйка звільнилися за власним бажанням, – ОДА

Заступниця і радник Погуляйка звільнилися за власним бажанням, – ОДА
У Волинській облдержадміністрації вакантними стали місця заступника і радника голови.

Зі своїх посад звільнилися заступниця Тетяна Щербак і радник голови ОДА Еміль Мікаїлов.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ОДА.

Зокрема, у коментарі виданню у пресслужбі ОДА повідомили, що посадовці пішли з посад за власним бажанням. Сьогодні, 10 липня, – у них останній робочий день. Натомість заяви про звільнення, за інформацією ОДА, вони подали задовго до візиту президента Володимира Зеленського на Волинь.

Зауважимо, що Тетяну Щербак, яка родом з Чернівецької області, призначили на цю посаду 28 лютого.

Згідно з розпорядженням Юрія Погуляйка, яким він поділив функціональні обов'язки між своїми заступниками, за Тетяною Щербак було закріплене здійнення координаційної діяльності за Камінь-Каширським, Ковельським, Любешівським, Старовижівським районами, містами Ковель та Нововолинськ.

Окрім того, згідно з цим же документом, Тетяна Щербак мала забезпечувати реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, транспорту та зв'язку, містобудування та архітектури, земельних відносин, регіональної політики та децентралізації, державної соціальної політики, з питань освіти та науки, охорони здоров'я, роботи з дітьми, інформаційної політики та з питань цифрової трансформації. Більше про те, які департаменти і управління ОДА були під її керівництвом, можна прочитати за посиланням.

Додамо також, що під час пандемії коронавірусу Тетяна Щербак стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.




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Теги: Тетяна Щербак, звільнення, Юрій Погуляйко, Волинська ОДА
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Коментарі 5
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може вони жили разом незарегистровано і погуляйка вигнав за аморалку
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Вижила Мишковець, то тепер і сама пійшла але все зруйнувала! Земля кругла як-то кажуть... Чао!
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Тепер, мабуть, Бондар з Палицею тішаться, як малі діти. Півроку травлі - і результат "на ліцо". Ващенюк, Щербак, Мікаїлов... Хто наступний?
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Не журіться,наші не пропадуть.
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Щербак була б непоганим наглядачем в чоловічій вязниці. З нагайкою. В цієї жінки - ні серця, ні душі, ні культури, ... Як кажуть, нічого бог не дав. Нехай би всі вони їхали з Волині - ці барани і барАнеси.
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