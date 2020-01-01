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Із Луцькради звільнився Петро Троневич

Із Луцькради звільнився Петро Троневич
Звільнився заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Петро Троневич.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, Петро Троневич - краєзнавець, дослідник історії Волині періоду 14-16 століть. До 2014 був головним спеціалістом управління містобудування та архітектури Волинської ОДА. У 2014 році його призначили на посаду начальника відділу охорони культурної спадщини управління культури Луцької міської ради. Згодом перевели на посаду заступника.

"6 липня мені виповнилося 65 років. Відповідно до законодавства, граничний вік перебування на державній службі становить 65 років. Тож я пішов з посади", - зауважив Петро Троневич.

Утім, роботу в сфері охорони культурної спадщини уже ексчиновник повністю поки припиняти не буде.

"Минулого тижня я чи не щодня виходив, вів свій напрямок. Почали чимало роботи згідно з прийнятими програмами, тому я буду допомагати", - відзначив Троневич.

У Луцькраді вже оголосили конкурс на заміщення вакантної посади. Вимоги до кандидатів: вища освіта у галузі знань “Гуманітарні науки” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах повинен становити не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Рекомендована післядипломна освіта у галузі знань “Державне управління”. Документи прийматимуть до 7 серпня.


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Теги: Луцькрада, Петро Троневич
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