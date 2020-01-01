Військовому у Луцьку виділили 3-кімнатну квартиру





Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.



Чепелю Андрію Степановичу з сім’єю надали трикімнатну квартиру загальною площею 49,7 кв.м. Житлова площа помешкання – 33,5 «квадрати».



З квартирного обліку, на якому чоловік перебував з 1 жовтня 2015 в черзі військовослужбовців запасу та у відставці, його зняли.

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