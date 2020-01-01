Військовому у Луцьку виділили 3-кімнатну квартиру
Сьогодні, 11:20
У Луцьку дали трикімнатну квартиру військовослужбовцю.
Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Чепелю Андрію Степановичу з сім’єю надали трикімнатну квартиру загальною площею 49,7 кв.м. Житлова площа помешкання – 33,5 «квадрати».
З квартирного обліку, на якому чоловік перебував з 1 жовтня 2015 в черзі військовослужбовців запасу та у відставці, його зняли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Чепелю Андрію Степановичу з сім’єю надали трикімнатну квартиру загальною площею 49,7 кв.м. Житлова площа помешкання – 33,5 «квадрати».
З квартирного обліку, на якому чоловік перебував з 1 жовтня 2015 в черзі військовослужбовців запасу та у відставці, його зняли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на будівництві загинув чоловік
Сьогодні, 11:40
У Польщі жорстоко вбили молоду жінку з Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 11:24
Військовому у Луцьку виділили 3-кімнатну квартиру
Сьогодні, 11:20
Мріє стати співачкою і зустрітися з Тіною Кароль: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 11:15
Неповнолітній хлопець з Львівщини втік з дому у зону ООС
Сьогодні, 10:58