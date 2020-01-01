У Луцьку під прокуратурою страйкує чоловік з Кам’янця-Подільського

Під будівлею обласної прокуратури Волині страйкує чоловік з міста Кам’янець-Подільський Хмельницької областіВін розповідає, що страйкує проти виконавчої служби Волині, яка, на його переконання, блокує роботу громадян. До прокуратури ж чоловік прийшов, аби звернути увагу не бездіяльність виконавчої служби.За словами Євгена Шаповаленка, у нього виникли проблеми із переоформленням на себе пасажирського мікроавтобуса, який він купив в іншого громадянина. Чоловік каже, що попередній власник мікроавтобуса у 2019 році мав проблеми через перевезення сиру через кордон. Через перевищення встановленого ліміту відкрили провадження, 360 кілограмів твердого сиру конфіскували.«Він сплатив штрафи, був на суді. Віддав сир в користь держави. Але виконавча служба Волині не може закрити провадження і забрати людину з реєстру боржників, поки вони цей сир не утилізують або не продадуть. Для цього має бути створена комісія… А я – заручник ситуації. Бо я оплатив людині повну суму, поїхав переоформити автомобіль, але не зміг через незакрите провадження. Хоча ту людину навіть особисто не знаю», - розповідає чоловік.Каже, що у телефонному режимі посадовці виконавчої служби Волині повідомили йому, що ситуація триватиме ще деякий час, скільки саме – їм невідомо.Тож чоловік не може переоформити транспорт на себе і використовувати його за призначенням.Каже, не поїде з Луцька, поки не буде відповідної реакції з боку виконавчої служби Волині та обіцяє розпочати голодування.