У Луцьку під прокуратурою страйкує чоловік з Кам’янця-Подільського
Сьогодні, 12:29
Під будівлею обласної прокуратури Волині страйкує чоловік з міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області Євген Шаповаленко.
Він розповідає, що страйкує проти виконавчої служби Волині, яка, на його переконання, блокує роботу громадян. До прокуратури ж чоловік прийшов, аби звернути увагу не бездіяльність виконавчої служби.
За словами Євгена Шаповаленка, у нього виникли проблеми із переоформленням на себе пасажирського мікроавтобуса, який він купив в іншого громадянина. Чоловік каже, що попередній власник мікроавтобуса у 2019 році мав проблеми через перевезення сиру через кордон. Через перевищення встановленого ліміту відкрили провадження, 360 кілограмів твердого сиру конфіскували.
«Він сплатив штрафи, був на суді. Віддав сир в користь держави. Але виконавча служба Волині не може закрити провадження і забрати людину з реєстру боржників, поки вони цей сир не утилізують або не продадуть. Для цього має бути створена комісія… А я – заручник ситуації. Бо я оплатив людині повну суму, поїхав переоформити автомобіль, але не зміг через незакрите провадження. Хоча ту людину навіть особисто не знаю», - розповідає чоловік.
Каже, що у телефонному режимі посадовці виконавчої служби Волині повідомили йому, що ситуація триватиме ще деякий час, скільки саме – їм невідомо.
Тож чоловік не може переоформити транспорт на себе і використовувати його за призначенням.
Каже, не поїде з Луцька, поки не буде відповідної реакції з боку виконавчої служби Волині та обіцяє розпочати голодування.
Фото лучанина Віктора Папка
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Він розповідає, що страйкує проти виконавчої служби Волині, яка, на його переконання, блокує роботу громадян. До прокуратури ж чоловік прийшов, аби звернути увагу не бездіяльність виконавчої служби.
За словами Євгена Шаповаленка, у нього виникли проблеми із переоформленням на себе пасажирського мікроавтобуса, який він купив в іншого громадянина. Чоловік каже, що попередній власник мікроавтобуса у 2019 році мав проблеми через перевезення сиру через кордон. Через перевищення встановленого ліміту відкрили провадження, 360 кілограмів твердого сиру конфіскували.
«Він сплатив штрафи, був на суді. Віддав сир в користь держави. Але виконавча служба Волині не може закрити провадження і забрати людину з реєстру боржників, поки вони цей сир не утилізують або не продадуть. Для цього має бути створена комісія… А я – заручник ситуації. Бо я оплатив людині повну суму, поїхав переоформити автомобіль, але не зміг через незакрите провадження. Хоча ту людину навіть особисто не знаю», - розповідає чоловік.
Каже, що у телефонному режимі посадовці виконавчої служби Волині повідомили йому, що ситуація триватиме ще деякий час, скільки саме – їм невідомо.
Тож чоловік не може переоформити транспорт на себе і використовувати його за призначенням.
Каже, не поїде з Луцька, поки не буде відповідної реакції з боку виконавчої служби Волині та обіцяє розпочати голодування.
Фото лучанина Віктора Папка
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Коментарі 2
виконавча службу , то щ ті дурікі! як їм треба-то вони бистро все зроблять і оформлять , а для людей ноль! ФУУУУ
Бус на штрафмайданчик за порушення паркування .
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