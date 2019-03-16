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У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО

У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Яровиці і Набережної трапилась аварія за участі Nissan Juke і вантажного Mercedes з холодильною установкою.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.

Автопригода сталась сьогодні, 15 липня.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. У Nissan – пошкоджена передня частина, а у вантажівки – бокова. Про постраждалих наразі невідомо. На місці автопригоди працюють поліцейські, які з'ясовують усі деталі ДТП.

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У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО
У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО
У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО
У Луцьку зіткнулись Nissan і вантажний Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Nissan Juke, Mercedes
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