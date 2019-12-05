Знайшли зниклого 18-річного хлопця з Волині
Сьогодні, 09:20
Поліцейські розшукали безвісти зниклого Пазюка Руслана Володимировича, 29 січня 2002 року народження, жителя села Луків Рожищенського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Юнака знайшли учора, 16 липня. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, хлопець 13 липня цього року пішов з дому та не повернувся.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Юнака знайшли учора, 16 липня. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, хлопець 13 липня цього року пішов з дому та не повернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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