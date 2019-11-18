У Луцьку обіцяють невдовзі відремонтувати понад 30 ліфтів
Сьогодні, 20:58
У Луцьку на сьогодні не працюють понад три десятки ліфтів, термін експлуатації яких завершився.
Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що станом на 21 липня у Луцьку не працюють 36 ліфтів.
«Уже провели тендер. У найкоротші терміни працівники переможця приступлять до відновлення роботи ліфтів у місті», - відзначила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що станом на 21 липня у Луцьку не працюють 36 ліфтів.
«Уже провели тендер. У найкоротші терміни працівники переможця приступлять до відновлення роботи ліфтів у місті», - відзначила вона.
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Коментарі 1
вже місяць не працює ліфт, а вони тільки зараз проводять тендер. Хіба не можна було попередити зупинку ліфта? Не можна було провести тендер раніше? Чи у нас як завжди все через сраку робиться?
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