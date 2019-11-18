У Луцьку обіцяють невдовзі відремонтувати понад 30 ліфтів

У Луцьку на сьогодні не працюють понад три десятки ліфтів, термін експлуатації яких завершився.Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що станом на 21 липня у Луцьку не працюють 36 ліфтів.«Уже провели тендер. У найкоротші терміни працівники переможця приступлять до відновлення роботи ліфтів у місті», - відзначила вона.