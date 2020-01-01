Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані

Юрій Крошко розповів про ситуацію на Театральному майдані у Луцьку, де було чутно постріли.



Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані



"Чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер". Наразі моніториться ця соцмережа. Зрозумілих вимог не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якось системою. Не вказує якою. Вивчаємо, телефонуємо. Він піднімав трубку, зараз поки черговий раз не взяв, щоб уточнити ці вимоги", - розповів керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



Станом на 10:00 інформації щодо кількості заручників та постраждалих немає.



Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник поліції Волинірозповів про ситуацію на Театральному майдані у Луцьку, де було чутно постріли.Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус . Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, Театральний майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли."Чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер". Наразі моніториться ця соцмережа. Зрозумілих вимог не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якось системою. Не вказує якою. Вивчаємо, телефонуємо. Він піднімав трубку, зараз поки черговий раз не взяв, щоб уточнити ці вимоги", - розповів керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.Станом на 10:00 інформації щодо кількості заручників та постраждалих немає.Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".

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