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Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані

Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані
Очільник поліції Волині Юрій Крошко розповів про ситуацію на Театральному майдані у Луцьку, де було чутно постріли.

Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Зокрема, скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Відтак, Театральний майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли.

"Чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі "Твіттер". Наразі моніториться ця соцмережа. Зрозумілих вимог не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якось системою. Не вказує якою. Вивчаємо, телефонуємо. Він піднімав трубку, зараз поки черговий раз не взяв, щоб уточнити ці вимоги", - розповів керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Станом на 10:00 інформації щодо кількості заручників та постраждалих немає.

Людей просять з розумінням ставитись до ситуації і не підходити до території, яку перекрили. В області ввели оперативний план "Заручник".

Чоловік захопив автобус з заручниками, – головний поліцейський Волині про ситуацію на Театральному майдані


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Теги: заручники, поліція, ситуація, Луцьк
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