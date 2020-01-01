Жив у Луцьку, лікувався у психлікарні: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані

Максим Плохой – це його псевдонім.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з заручниками. Згодом стало відомо, що його звати Максим Плохой.



Проте, це його несправжнє ім’я. Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович.



Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».



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Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.



Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.



За інформацією видання "Сила правди" тираж його книги – 400 екземплярів, 560 сторінок, видавництво невідоме. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого.



У своїй книзі чоловік пише, що:



– Ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили.



– Навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.



– Був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.



– Після першого шестрічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.



Цитата з книги: «Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка».



Повідомляють, що жив у Луцьку, виріс на вулиці Дружби народів. Батько працював чи досі працює у політесі, а мама загинула в ДТП на Світязі. Також у нього в Луцьку проживає брат. Прописаний він офіційно в Дубно, оскільки він там наче одружився.



Фото - луцького активіста Ігоря Алексєєва.





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