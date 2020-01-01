Жив у Луцьку, лікувався у психлікарні: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані
Сьогодні, 13:56
Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, перебував у місцях позбавлення волі. Максим Плохой – це його псевдонім.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з заручниками. Згодом стало відомо, що його звати Максим Плохой.
Проте, це його несправжнє ім’я. Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович.
Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».
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Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.
Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.
За інформацією видання "Сила правди" тираж його книги – 400 екземплярів, 560 сторінок, видавництво невідоме. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого.
У своїй книзі чоловік пише, що:
– Ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили.
– Навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.
– Був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.
– Після першого шестрічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.
Цитата з книги: «Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка».
Повідомляють, що жив у Луцьку, виріс на вулиці Дружби народів. Батько працював чи досі працює у політесі, а мама загинула в ДТП на Світязі. Також у нього в Луцьку проживає брат. Прописаний він офіційно в Дубно, оскільки він там наче одружився.
Фото - луцького активіста Ігоря Алексєєва.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з заручниками. Згодом стало відомо, що його звати Максим Плохой.
Проте, це його несправжнє ім’я. Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович.
Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.
Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.
За інформацією видання "Сила правди" тираж його книги – 400 екземплярів, 560 сторінок, видавництво невідоме. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого.
У своїй книзі чоловік пише, що:
– Ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили.
– Навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.
– Був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.
– Після першого шестрічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.
Цитата з книги: «Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка».
Повідомляють, що жив у Луцьку, виріс на вулиці Дружби народів. Батько працював чи досі працює у політесі, а мама загинула в ДТП на Світязі. Також у нього в Луцьку проживає брат. Прописаний він офіційно в Дубно, оскільки він там наче одружився.
Фото - луцького активіста Ігоря Алексєєва.
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