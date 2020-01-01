Центральні вулиці Луцька залишилися без світла





Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".



Так, світла немає на таких вулицях: Словацького, Прогресу, Шевченка, Вчительська, Гайдамацька.



Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 21 липня, орієнтовно до 17:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку із аварійним вимкненням низка вулиць у центрі Луцька залишилася без електропостачання.Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".Так, світла немає на таких вулицях: Словацького, Прогресу, Шевченка, Вчительська, Гайдамацька.Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 21 липня, орієнтовно до 17:00.

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