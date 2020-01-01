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Центральні вулиці Луцька залишилися без світла

Центральні вулиці Луцька залишилися без світла
У зв'язку із аварійним вимкненням низка вулиць у центрі Луцька залишилася без електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".

Так, світла немає на таких вулицях: Словацького, Прогресу, Шевченка, Вчительська, Гайдамацька.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 21 липня, орієнтовно до 17:00.

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Теги: Луцьк, вулиця, аварія
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Коментарі 1
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тєрарісти падарвалі падстанцию!
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