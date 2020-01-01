Центральні вулиці Луцька залишилися без світла
Сьогодні, 15:11
У зв'язку із аварійним вимкненням низка вулиць у центрі Луцька залишилася без електропостачання.
Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".
Так, світла немає на таких вулицях: Словацького, Прогресу, Шевченка, Вчительська, Гайдамацька.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 21 липня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".
Так, світла немає на таких вулицях: Словацького, Прогресу, Шевченка, Вчительська, Гайдамацька.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 21 липня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
тєрарісти падарвалі падстанцию!
Останні новини
Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 15:38
У центрі Луцька пролунали вибухи
Сьогодні, 15:37
Центральні вулиці Луцька залишилися без світла
Сьогодні, 15:11
У Луцьку повідомили про замінування автостанції. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:01
Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів
Сьогодні, 14:33