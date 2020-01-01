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Чому до терориста в Луцьк приїхав Аваков, а не Баканов

Чому до терориста в Луцьк приїхав Аваков, а не Баканов
Волинські силовики озвучили свою версію того, чому спецоперацією із затримання терориста, який захопив автобус із пасажирами, керував міністр МВС України Арсен Аваков, а не голова СБУ Іван Баканов.

Про це йшлося під час брифінгу сьогодні, 22 липня.

За словами правоохоронців, спочатку поліція ввела план «Заручник», а потім СБУ ввела план «Бумеранг».

Керівник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков зауважив, що спецоперацією «Заручник», яку ввели першою, проводило керівництво МВС.

Натомість керівником антитерористичного центру при СБУ є Руслан Баранецький, тож саме він став керувати спецоперацією, коли ввели план «Бумеранг».

Керівник поліції Юрій Крошко додав: «Після повідомлення на лінію «102» поліція ввела свою спецоперацію. Коли стали відомі вимоги, зрозуміли, що згідно з законом має включатися СБУ».

«Це вимоги закону. Голова служби не має права очолювати операцію», - резюмував очільник управління СБУ у Волинській області у відповідь на запитання журналістів про те, чому до Луцька приїхав Аваков, а не Баканов.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

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Теги: Арсен Аваков, Іван Баканов, спецоперація, СБУ, поліція, терорист, заручники, Луцьк
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