Чому до терориста в Луцьк приїхав Аваков, а не Баканов

Волинські силовики озвучили свою версію того, чому спецоперацією із затримання терориста, який захопив автобус із пасажирами, керував міністр МВС України, а не голова СБУПро це йшлося під час брифінгу сьогодні, 22 липня.За словами правоохоронців, спочатку поліція ввела план «Заручник», а потім СБУ ввела план «Бумеранг».Керівник управління СБУ у Волинській областізауважив, що спецоперацією «Заручник», яку ввели першою, проводило керівництво МВС.Натомість керівником антитерористичного центру при СБУ є Руслан Баранецький, тож саме він став керувати спецоперацією, коли ввели план «Бумеранг».Керівник поліції Юрій Крошко додав: «Після повідомлення на лінію «102» поліція ввела свою спецоперацію. Коли стали відомі вимоги, зрозуміли, що згідно з законом має включатися СБУ».«Це вимоги закону. Голова служби не має права очолювати операцію», - резюмував очільник управління СБУ у Волинській області у відповідь на запитання журналістів про те, чому до Луцька приїхав Аваков, а не Баканов.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.