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«Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом

«Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом
Водій захопленого автобуса «Берестечко-Краснилівка» Олександр Гунчик розповів, як терорист Максим Кривош взяв у заручники людей і що відбувалося усередині автобуса протягом цілого дня.

Про це він розповів у коментарі "Волинь Нова".

За його словами, перший раз терорист вистрілив у люк, щойно автобус проїхав під мостом на вулиці Карпенка-Карого. Цим одразу заявив про серйозність своїх намірів та сказав, що він захопив автобус.

"Можна сказати, що спокійний був. Я читаю, що він такий терорист. Давав людям поговорити, не то що якісь вимоги ставив. Води давав, таблеточку жінці дав, бо їй було недобре" – сказав Гунчик.

Також він спростував інформацію про те, що люди в автобусі сиділи прив'язані.

"Це все брехня. Щодо туалету, то треба було терпіти", - сказав водій.

Олександр Гунчик розповів, що чоловік позабирав у пасажирів телефони, але поводився спокійного. Давав таблетки, воду. Водій зауважив, що питну воду Максим Кривош мав із собою у рюкзаку.

"Коли я приїхав на площу. Сказали, може взяти води чи таблеток. Він відповів, що є все своє, відкрив рюкзак і дав воду", - зазначив Гунчик.

Зазначимо, захоплений терористом у Луцьку автобус сьогодні, 22 липня, не вийшов у рейс.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.


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Теги: водій, Луцьк, терорист
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Коментарі 1
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Ви, писаки, а не журналісти. Терорист сам відпустив заручників, а не "вдалося звільнити заручників". Викладайте достовірно інформацію. А Авакову зірку треба дати, за подвиг. Херой)))
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