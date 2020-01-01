«Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом

Олександр Гунчик розповів, як терорист Максим Кривош взяв у заручники людей і що відбувалося усередині автобуса протягом цілого дня.



Про це він



За його словами, перший раз терорист вистрілив у люк, щойно автобус проїхав під мостом на вулиці Карпенка-Карого. Цим одразу заявив про серйозність своїх намірів та сказав, що він захопив автобус.



"Можна сказати, що спокійний був. Я читаю, що він такий терорист. Давав людям поговорити, не то що якісь вимоги ставив. Води давав, таблеточку жінці дав, бо їй було недобре" – сказав Гунчик.



Також він спростував інформацію про те, що люди в автобусі сиділи прив'язані.



"Це все брехня. Щодо туалету, то треба було терпіти", - сказав водій.



Олександр Гунчик розповів, що чоловік позабирав у пасажирів телефони, але поводився спокійного. Давав таблетки, воду. Водій зауважив, що питну воду Максим Кривош мав із собою у рюкзаку.



"Коли я приїхав на площу. Сказали, може взяти води чи таблеток. Він відповів, що є все своє, відкрив рюкзак і дав воду", - зазначив Гунчик.



Зазначимо, захоплений терористом у Луцьку



Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.



Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.



Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.



Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій захопленого автобуса «Берестечко-Краснилівка»розповів, як терориствзяв у заручники людей і що відбувалося усередині автобуса протягом цілого дня.Про це він розповів у коментарі "Волинь Нова".За його словами, перший раз терорист вистрілив у люк, щойно автобус проїхав під мостом на вулиці Карпенка-Карого. Цим одразу заявив про серйозність своїх намірів та сказав, що він захопив автобус."Можна сказати, що спокійний був. Я читаю, що він такий терорист. Давав людям поговорити, не то що якісь вимоги ставив. Води давав, таблеточку жінці дав, бо їй було недобре" – сказав Гунчик.Також він спростував інформацію про те, що люди в автобусі сиділи прив'язані."Це все брехня. Щодо туалету, то треба було терпіти", - сказав водій.Олександр Гунчик розповів, що чоловік позабирав у пасажирів телефони, але поводився спокійного. Давав таблетки, воду. Водій зауважив, що питну воду Максим Кривош мав із собою у рюкзаку."Коли я приїхав на площу. Сказали, може взяти води чи таблеток. Він відповів, що є все своє, відкрив рюкзак і дав воду", - зазначив Гунчик.Зазначимо, захоплений терористом у Луцьку автобус сьогодні, 22 липня, не вийшов у рейс. Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.

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