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Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу

Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу
49-річному мешканцю одного із сіл Турійського району повідомили про підозру у знищенні лісових масивів вогнем.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Удень 17 березня 2020 року чоловік корчував дерева на земельній ділянці поряд з лісом поблизу села Маркелівка Володимир-Волинського району. Підпаливши у процесі роботи траву і рослинні рештки, волинянин спричинив загоряння 1,2 га лісу на території Микуличівського лісництва державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".

Незаконними діями чоловік державі завдав збитків на понад 88 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 245 КК України, за знищення лісових масивів вогнем передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

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Теги: ліс, підпал, трава, суд, Волинь
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