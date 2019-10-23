Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу





Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.



Удень 17 березня 2020 року чоловік корчував дерева на земельній ділянці поряд з лісом поблизу села Маркелівка Володимир-Волинського району. Підпаливши у процесі роботи траву і рослинні рештки, волинянин спричинив загоряння 1,2 га лісу на території Микуличівського лісництва державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".



Незаконними діями чоловік державі завдав збитків на понад 88 тисяч гривень.



Триває досудове розслідування.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 245 КК України, за знищення лісових масивів вогнем передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 49-річному мешканцю одного із сіл Турійського району повідомили про підозру у знищенні лісових масивів вогнем.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Удень 17 березня 2020 року чоловік корчував дерева на земельній ділянці поряд з лісом поблизу села Маркелівка Володимир-Волинського району. Підпаливши у процесі роботи траву і рослинні рештки, волинянин спричинив загоряння 1,2 га лісу на території Микуличівського лісництва державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство".Незаконними діями чоловік державі завдав збитків на понад 88 тисяч гривень.Триває досудове розслідування.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 245 КК України, за знищення лісових масивів вогнем передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

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