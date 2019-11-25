У Луцьку – пожежа в житловому будинку, померла жінка. ФОТО ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
В обласному центрі Волині виникла пожежа в одному з житлових будинків.
Про це користувачі повідомляють у соцмережах.
Богдан Климчук повідомив, що під час пожежі постраждала жінка. Станом на 23:30 пожежники вже практично загасили полум'я.
За словами Богдана Климчука, з палаючої квартири винесли жінку.
Згодом Богдан Климчук повідомив, що жінка, яка знаходилась всередині квартири, померла після того, як її забрала "швидка".
Також фото та відео з місця події публікувала на своїй сторінці у фейсбуці Тетяна Шелест.
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Про це користувачі повідомляють у соцмережах.
Богдан Климчук повідомив, що під час пожежі постраждала жінка. Станом на 23:30 пожежники вже практично загасили полум'я.
За словами Богдана Климчука, з палаючої квартири винесли жінку.
Згодом Богдан Климчук повідомив, що жінка, яка знаходилась всередині квартири, померла після того, як її забрала "швидка".
Також фото та відео з місця події публікувала на своїй сторінці у фейсбуці Тетяна Шелест.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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