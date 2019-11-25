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У Луцьку – пожежа в житловому будинку, померла жінка. ФОТО ВІДЕО

У Луцьку – пожежа в житловому будинку, померла жінка. ФОТО ВІДЕО
В обласному центрі Волині виникла пожежа в одному з житлових будинків.

Про це користувачі повідомляють у соцмережах.

Богдан Климчук повідомив, що під час пожежі постраждала жінка. Станом на 23:30 пожежники вже практично загасили полум'я.

За словами Богдана Климчука, з палаючої квартири винесли жінку.



Згодом Богдан Климчук повідомив, що жінка, яка знаходилась всередині квартири, померла після того, як її забрала "швидка".

Також фото та відео з місця події публікувала на своїй сторінці у фейсбуці Тетяна Шелест.





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Теги: пожежа, смерть, Луцьк, Богдана Хмельницького
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