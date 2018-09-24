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Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця

Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця
Загиблого на Сході України волинянина Миколу Сорочука нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.


На Волині 24-25 січня оголосили днями жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем. Останній свій спочинок волинський Герой Микола Сорочук знайшов на Алеї Слави у селі Гаразджа.

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Теги: нагорода, Микола Сорочук, президент, Волинь
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