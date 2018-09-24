Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця
Сьогодні, 10:29
Загиблого на Сході України волинянина Миколу Сорочука нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
На Волині 24-25 січня оголосили днями жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем. Останній свій спочинок волинський Герой Микола Сорочук знайшов на Алеї Слави у селі Гаразджа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
На Волині 24-25 січня оголосили днями жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем. Останній свій спочинок волинський Герой Микола Сорочук знайшов на Алеї Слави у селі Гаразджа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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