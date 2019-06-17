У Луцьку на Глушець – аварія з потерпілими
Сьогодні, 08:31
Вчора, 25 липня, ввечері на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, BMW 325 виїхав на смугу зустрічного руху. Здійснюючи обгін, не впевнився у безпеці цього маневру і внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який повертав ліворуч, маючи намір заїхати на заправку.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, а водії були госпіталізовані до Луцької міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги та подальшого обстеження.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції та забезпечено охорону місця події до приїзду СОГ.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, BMW 325 виїхав на смугу зустрічного руху. Здійснюючи обгін, не впевнився у безпеці цього маневру і внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який повертав ліворуч, маючи намір заїхати на заправку.
Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, а водії були госпіталізовані до Луцької міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги та подальшого обстеження.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції та забезпечено охорону місця події до приїзду СОГ.
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