У Луцьку на Глушець – аварія з потерпілими

Вчора, 25 липня, ввечері на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.Про цеповідомили очевидці аварії.Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, BMW 325 виїхав на смугу зустрічного руху. Здійснюючи обгін, не впевнився у безпеці цього маневру і внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який повертав ліворуч, маючи намір заїхати на заправку.Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, а водії були госпіталізовані до Луцької міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги та подальшого обстеження.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції та забезпечено охорону місця події до приїзду СОГ.