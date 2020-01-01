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Петро Шпига пішов з поліції: йому виплатили понад 680 тисяч одноразової допомоги

Петро Шпига пішов з поліції: йому виплатили понад 680 тисяч одноразової допомоги
Колишній очільник Головного управління Національної поліцїї у Волинській області Петро Шпига у липні цього року звільнився зі служби в поліції.

Про це свідчить його електронна декларація.

Згідно з цим документом, після звільнення з посади керівника поліції Волині Петро Шпига до 7 липня працював помічником голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.

На цій посаді він встиг заробити 220 792 гривні. З першого січня і до звільнення (вкінці лютого 2020 року) у ГУНП у Волинській області Петро Шпига заробив 97 269 гривень.

Більше того, 13 липня цього року екскерівник волинських правоохоронців отримав 682 500 гривень одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби в поліції.

Цьогоріч у червні, згідно з декларацією, Петро Шпига повністю виплатив вартість автомобіля Nissan Qashqai 2011-го року випуску (336 тисяч гривень), яку він придбав у лізинг ще у травні 2019-го року.

Нагадаємо, посаду керівника міліції, а потім і поліції Волині Петро Шпига обіймав з квітня 2014-го і майже до кінця лютого 2020-го року. У лютому 2020-го його звільнили і перевели на посаду помічника голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності Голови національної поліції України, а керівником волинської поліції призначили Юрія Крошка.


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Теги: Петро Шпига, звільнення, допомога, виплата, поліція
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Коментарі 1
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Потім випливе десь знову : як не в податковій то на митниці.
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