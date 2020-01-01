Петро Шпига пішов з поліції: йому виплатили понад 680 тисяч одноразової допомоги
Сьогодні, 17:20
Колишній очільник Головного управління Національної поліцїї у Волинській області Петро Шпига у липні цього року звільнився зі служби в поліції.
Про це свідчить його електронна декларація.
Згідно з цим документом, після звільнення з посади керівника поліції Волині Петро Шпига до 7 липня працював помічником голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
На цій посаді він встиг заробити 220 792 гривні. З першого січня і до звільнення (вкінці лютого 2020 року) у ГУНП у Волинській області Петро Шпига заробив 97 269 гривень.
Більше того, 13 липня цього року екскерівник волинських правоохоронців отримав 682 500 гривень одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби в поліції.
Цьогоріч у червні, згідно з декларацією, Петро Шпига повністю виплатив вартість автомобіля Nissan Qashqai 2011-го року випуску (336 тисяч гривень), яку він придбав у лізинг ще у травні 2019-го року.
Нагадаємо, посаду керівника міліції, а потім і поліції Волині Петро Шпига обіймав з квітня 2014-го і майже до кінця лютого 2020-го року. У лютому 2020-го його звільнили і перевели на посаду помічника голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності Голови національної поліції України, а керівником волинської поліції призначили Юрія Крошка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчить його електронна декларація.
Згідно з цим документом, після звільнення з посади керівника поліції Волині Петро Шпига до 7 липня працював помічником голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
На цій посаді він встиг заробити 220 792 гривні. З першого січня і до звільнення (вкінці лютого 2020 року) у ГУНП у Волинській області Петро Шпига заробив 97 269 гривень.
Більше того, 13 липня цього року екскерівник волинських правоохоронців отримав 682 500 гривень одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби в поліції.
Цьогоріч у червні, згідно з декларацією, Петро Шпига повністю виплатив вартість автомобіля Nissan Qashqai 2011-го року випуску (336 тисяч гривень), яку він придбав у лізинг ще у травні 2019-го року.
Нагадаємо, посаду керівника міліції, а потім і поліції Волині Петро Шпига обіймав з квітня 2014-го і майже до кінця лютого 2020-го року. У лютому 2020-го його звільнили і перевели на посаду помічника голови відділу аналізу управління аналізу та координації Департаменту забезпечення діяльності Голови національної поліції України, а керівником волинської поліції призначили Юрія Крошка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Потім випливе десь знову : як не в податковій то на митниці.
Останні новини
Вбивство дівчини у Польщі: злочинець переховується в Україні
Сьогодні, 17:45
На школи та садочки, які входять у президентську програму будівництва, встановлять камери з онлайн-трансляцією
Сьогодні, 17:25
Петро Шпига пішов з поліції: йому виплатили понад 680 тисяч одноразової допомоги
Сьогодні, 17:20
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
Сьогодні, 17:10
Підліток, який п'яним викрав авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:50