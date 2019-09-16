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Лучанин вирішив помститися колишній дружині і розповсюдив домашнє порно у Viber

Лучанин вирішив помститися колишній дружині і розповсюдив домашнє порно у Viber
Щоб помститися колишній дружині, лучанин зняв з нею порно, а потім розповсюдив його у месенджері Viber. За розповсюдження чоловік заплатить менше двох тисяч штрафу.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, з червня по серпень минулого року лучанин за допомогою мінікамери зняв відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю колишньою дружиною, яку у подальшому зберігав для власного перегляду на ноутбуці.

Потім чоловік зафільмував з екрану ноутбука на мобільний телефон вищевказану порнопродукцію та надіслав у Viber іншій жінці, аби помститися своїй колишній дружині. Таким чином, чоловік розповсюдив цю відеопродукцію.

Обвинувачений повністю визнав свою вину. Натомість потерпіла зазначила, що претензій до колишнього чоловіка не має, адже повністю з ним примирилися.

Відтак, горе-порнорежисер заплатить штраф 1700 гривень.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: порно, чоловік, дружина, суд
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