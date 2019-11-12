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Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів

Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів
В Україні обговорювали підготовку до нового навчального року.

Про це прем’єр-міністра Денис Шмигаль розповідав на всеукраїнській селекторній нараді, яка відбулась 30 липня.

Він відзначив, що відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу.

За його словами, вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

«В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей», – відзначив прем’єр-міністр.

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Урядовою постановою №641. У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

— для студентів 1 курсу (ОС Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

— для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

— для студентів ОС Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.


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Теги: освіта, студенти, вуз, навчання
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