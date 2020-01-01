вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відновити маршрут №18

У Луцьку просять відновити маршрут №18
Лучанин зареєстрував петицію із проханням повернути маршрут №18, аби забезпечити транспортне сполучення між вулицями Мазепи - Софії Ковалевської - Ветеранів - Чорновола - Шопена - Даньшина.

Петицію опублікував на сайті Єдина система петицій Хатітовський Богдан Миколайович 31 липня.

Автор відзначає, у зв'язку з тим, що луцький перевізник "АТП10701" змінив маршрут курсування №32, він пропонує запустити маршрут №18 за таким маршрутом вул. Дубнівська - Завод "СКФ Україна",який буде курсувати за таким маршрутом: вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - просп. Відродження - вул. Декабристів - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Даньшина - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - Завод "СКФ Україна". У зворотному напрямку Завод "СКФ Україна" - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Даньшина - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. Декабристів - просп. Відродження - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, петиція, маршрут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять відновити маршрут №18
Сьогодні, 12:00
У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень
Сьогодні, 11:43
12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу
Сьогодні, 11:33
Волинянка організувала у селі незаконну скупку металобрухту
Сьогодні, 11:02
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 10:44
Схожі новини
Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки
29 липень, 09:30
«Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно «Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно
10 липень, 13:15
Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину
27 червень, 17:10
Щоб не захворіти: у Луцьку просять не відключати гарячу воду через епідемію COVID-19 Щоб не захворіти: у Луцьку просять не відключати гарячу воду через епідемію COVID-19
19 червень, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять відновити маршрут №18
Сьогодні, 12:00
 0
У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень
Сьогодні, 11:43
 0
12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу
Сьогодні, 11:33
 0
Волинянка організувала у селі незаконну скупку металобрухту
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8