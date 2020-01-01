У Луцьку просять відновити маршрут №18





Петицію Хатітовський Богдан Миколайович 31 липня.



Автор відзначає, у зв'язку з тим, що луцький перевізник "АТП10701" змінив маршрут курсування №32, він пропонує запустити маршрут №18 за таким маршрутом вул. Дубнівська - Завод "СКФ Україна",який буде курсувати за таким маршрутом: вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - просп. Відродження - вул. Декабристів - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Даньшина - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - Завод "СКФ Україна". У зворотному напрямку Завод "СКФ Україна" - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Даньшина - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. Декабристів - просп. Відродження - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин зареєстрував петицію із проханням повернути маршрут №18, аби забезпечити транспортне сполучення між вулицями Мазепи - Софії Ковалевської - Ветеранів - Чорновола - Шопена - Даньшина.Петицію опублікував на сайті Єдина система петицій31 липня.Автор відзначає, у зв'язку з тим, що луцький перевізник "АТП10701" змінив маршрут курсування №32, він пропонує запустити маршрут №18 за таким маршрутом вул. Дубнівська - Завод "СКФ Україна",який буде курсувати за таким маршрутом: вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - просп. Відродження - вул. Декабристів - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Даньшина - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - Завод "СКФ Україна". У зворотному напрямку Завод "СКФ Україна" - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Даньшина - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. Декабристів - просп. Відродження - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська.

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