Ексгравця «Волині» через «договірняки» відсторонили від футболу

Олександра Насонова за участь в договірних матчах.



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Разом із Насоновим покарання отримали ще два футболісти молдавської "Сперанци". Гравці відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на 1 рік за участь в договірних матчах. Дискваліфіковані Михай Болун, Матвій Гуйганов і колишній "волинянин" Олександр Насонов.



При розгляді справи були вивчені дані, отримані від UEFA. А ось "Сперанца" отримала лише попередження і не буде знята з чемпіонату.



У минулому сезоні Насонов встиг відіграти п'ять матчів в молдавському чемпіонаті. У жовтні 2019 року він покинув ФК "Львів".



Олександр Насонов вперше став гравцем "Волині" у лютому 2012 року. Тоді він на правах піврічної оренди разом з одноклубниками із "Дніпра" Антоном Кравченком та Денисом Шеліховим перейшов в луцьку «Волинь». Після завершення оренди лучани повністю викупили трансфер гравця.



В липні 2013 року Насонов став вільним агентом. Його звільнили від контрактних зобов'язань перед луцькою командою згідно з постановою, яку винесла Палата з вирішення суперечок ФФУ. Причиною стала заборгованість зарплати гравця за останні півроку, а саме — 135 тисяч доларів.



Після двох сезонів у донецькому "Металурзі" Насонов влітку 2015 року знову повернувся до Луцька, де пограв до 1 березня 2016 року.

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