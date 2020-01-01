Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с. Новини, вул.: Сільська.
Горохівський район
1. с. Скірче
09:00-17:00 Клуб
Бібліотека с.Скірче : вул.Ватинська
Іваничівський район
1. 09:00-16:00
смт Іваничі
вул.Луцька 27-41
вул.Зелена 1-34
2 Л-2 від КТП-154 9:30-15:30
Монастир
с.Низкиничі
вул.Шевченка 18-45
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
ПЛ-10кВ Л 40-05 КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Селищна рада смт.Олика, КТП-245 с. Жорнище, дім молитви Селищна рада смт.Олика, КТП-246 с. Жорнище, КТП-248 с. Носовичі, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Відділ освіти Ківерцівської РДА, КТП-249 с.Носовичі, Держ.с/госп. п-во `Олицьке`, КТП-280 с. Миловиця, Ківерцівська райспоживспілка, ФОП Мельников Юрій Павлович, ФОП Карпович Людмила Михайлівна, КТП-296 с. Жорнище, ТзОВ "Жорнищенське", ФОП Козак Василь Миколайович, КТП-318 с. Носовичі, КТП-329 с.Чимерин, СФГ "Граніт",ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна, КТП-337 с. Чемерин, ТзОВ "УКРТАУЕР", КТП-342 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком" , КТП-343 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком", Олицьке споживче товариство, Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, ФОП Шнит Інна Володимирівна, КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447, ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище, вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі, вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі, вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин, вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна ,вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 09:00-16:00
КТП-142 с.Борохів КТП-142 с.Борохів
вул.Галаса,
вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/
вул.Миру,2-12/парні/
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ТзОВ «Транс-Леон»
Церка «Пресвятої Богородиці»
просп. Відродження 47 ввід №1 №3
просп. Відродження 49 ввід №1
просп. Відродження 53-53а ввід №1
просп. Відродження 49а ввід №1
Луцький район
1. 09:00-17:00
Церква с.Гаразджа
с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-137, 139, 534, 536, 478, 609, 830) 09:00 – 17:00 ВУЖКГ с.Липини,
ТзОВ «Автоінтеграл»,
ПАТ «Укрнафта»,
ФОП Літот В.В.,
ФОП Стельмашук О.В.,
ТзОВ «Мікос»
Кафе «Жито» с.Струмівка
вул.Вишнева, Рибалки, Затишна,
Рівненська, Сільська, Східна.
с.Липини
вул.Вишнева, Рибалки, Затишна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 09:00 – 17:00 Магазини, с. Масловець
2 ПЛ-10 Л 91-04 09:00 – 17:00 Магазини, с.Острів’я, Мокошин, Камянка, Пульмо
3 КТП-1 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.:Хлібна Польова
4 КТП-95 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.: Незалежності, Прикордонників, Цегельна, Садова, Паркова, 8Березня, Жука, Весняна, Інтернаціоналістів
Любешівський район
1 КТП-201 10:00 – 17:00 магазин с. Залізниця (частково)
2 ПЛ-10 Кв Л-10-02 від ЛР-86 10:00 – 17:00 Дитячий садок с. Проходи с. Проходи (частково), с. В. Курінь (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 9:00-17:00 Газові магістральні мережі м.Нововолинськ пров. Березовий
с.Будятичі вул. Франка 64,66
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 09:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 09:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 09:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 09:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 09:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 09:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 09:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л69-02 09:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
Старовижівський район
1 КТП-48 10:00-17:00
СВК Нове життя,тракторна бригада
с. Сераховичі вул Центральна
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-307 10:00-15:30 ФОП Дяк С.В. - магазин смт Турійськ
вул.Надрічна, Мисливська
2 ПЛ-10 кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275,
КТП-189, ЩТП-190
ЩТП-147 10:00-15:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с. Нири, Н.Двір
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с. Новини, вул.: Сільська.
Горохівський район
1. с. Скірче
09:00-17:00 Клуб
Бібліотека с.Скірче : вул.Ватинська
Іваничівський район
1. 09:00-16:00
смт Іваничі
вул.Луцька 27-41
вул.Зелена 1-34
2 Л-2 від КТП-154 9:30-15:30
Монастир
с.Низкиничі
вул.Шевченка 18-45
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
ПЛ-10кВ Л 40-05 КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Селищна рада смт.Олика, КТП-245 с. Жорнище, дім молитви Селищна рада смт.Олика, КТП-246 с. Жорнище, КТП-248 с. Носовичі, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Відділ освіти Ківерцівської РДА, КТП-249 с.Носовичі, Держ.с/госп. п-во `Олицьке`, КТП-280 с. Миловиця, Ківерцівська райспоживспілка, ФОП Мельников Юрій Павлович, ФОП Карпович Людмила Михайлівна, КТП-296 с. Жорнище, ТзОВ "Жорнищенське", ФОП Козак Василь Миколайович, КТП-318 с. Носовичі, КТП-329 с.Чимерин, СФГ "Граніт",ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна, КТП-337 с. Чемерин, ТзОВ "УКРТАУЕР", КТП-342 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком" , КТП-343 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком", Олицьке споживче товариство, Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, ФОП Шнит Інна Володимирівна, КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447, ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище, вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі, вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі, вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин, вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна ,вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 09:00-16:00
КТП-142 с.Борохів КТП-142 с.Борохів
вул.Галаса,
вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/
вул.Миру,2-12/парні/
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ТзОВ «Транс-Леон»
Церка «Пресвятої Богородиці»
просп. Відродження 47 ввід №1 №3
просп. Відродження 49 ввід №1
просп. Відродження 53-53а ввід №1
просп. Відродження 49а ввід №1
Луцький район
1. 09:00-17:00
Церква с.Гаразджа
с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-137, 139, 534, 536, 478, 609, 830) 09:00 – 17:00 ВУЖКГ с.Липини,
ТзОВ «Автоінтеграл»,
ПАТ «Укрнафта»,
ФОП Літот В.В.,
ФОП Стельмашук О.В.,
ТзОВ «Мікос»
Кафе «Жито» с.Струмівка
вул.Вишнева, Рибалки, Затишна,
Рівненська, Сільська, Східна.
с.Липини
вул.Вишнева, Рибалки, Затишна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 09:00 – 17:00 Магазини, с. Масловець
2 ПЛ-10 Л 91-04 09:00 – 17:00 Магазини, с.Острів’я, Мокошин, Камянка, Пульмо
3 КТП-1 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.:Хлібна Польова
4 КТП-95 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.: Незалежності, Прикордонників, Цегельна, Садова, Паркова, 8Березня, Жука, Весняна, Інтернаціоналістів
Любешівський район
1 КТП-201 10:00 – 17:00 магазин с. Залізниця (частково)
2 ПЛ-10 Кв Л-10-02 від ЛР-86 10:00 – 17:00 Дитячий садок с. Проходи с. Проходи (частково), с. В. Курінь (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 9:00-17:00 Газові магістральні мережі м.Нововолинськ пров. Березовий
с.Будятичі вул. Франка 64,66
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 09:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 09:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 09:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 09:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 09:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 09:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 09:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л69-02 09:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
Старовижівський район
1 КТП-48 10:00-17:00
СВК Нове життя,тракторна бригада
с. Сераховичі вул Центральна
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-307 10:00-15:30 ФОП Дяк С.В. - магазин смт Турійськ
вул.Надрічна, Мисливська
2 ПЛ-10 кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275,
КТП-189, ЩТП-190
ЩТП-147 10:00-15:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с. Нири, Н.Двір
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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