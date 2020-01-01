Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 09:00 - 16:00с. Новини, вул.: Сільська.1. с. Скірче09:00-17:00 КлубБібліотека с.Скірче : вул.Ватинська1. 09:00-16:00смт Іваничівул.Луцька 27-41вул.Зелена 1-342 Л-2 від КТП-154 9:30-15:30Монастирс.Низкиничівул.Шевченка 18-45Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:00ПЛ-10кВ Л 40-05 КТП-124 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА",ПрАТ "Київстар "КТП-195 с. Жорнище Церква ХВЄ-п"ятидесятниківКТП-198 смт.Олика ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Селищна рада смт.Олика, КТП-245 с. Жорнище, дім молитви Селищна рада смт.Олика, КТП-246 с. Жорнище, КТП-248 с. Носовичі, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Відділ освіти Ківерцівської РДА, КТП-249 с.Носовичі, Держ.с/госп. п-во `Олицьке`, КТП-280 с. Миловиця, Ківерцівська райспоживспілка, ФОП Мельников Юрій Павлович, ФОП Карпович Людмила Михайлівна, КТП-296 с. Жорнище, ТзОВ "Жорнищенське", ФОП Козак Василь Миколайович, КТП-318 с. Носовичі, КТП-329 с.Чимерин, СФГ "Граніт",ПП "Резон Сервіс"КТП-336 с. Чемерин, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, Відділ освіти Ківерцівської РДАФОП Гецко Тетяна Миколаївна, КТП-337 с. Чемерин, ТзОВ "УКРТАУЕР", КТП-342 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком" , КТП-343 с. Жорнище, ПАТ "Укртелеком", Олицьке споживче товариство, Свято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. Жорнище, ФОП Булакевич Микола Дмитрович, ФОП Шнит Інна Володимирівна, КТП-432 смт.ОликаТзОВ "Волинська універсальна компанія"Селищна рада смт.ОликаЗТП-447, ТзОВ "Жорнищенське"Сільська рада с. ЖорнищеВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаКТП-195 с. Жорнище, вул. Куницькоговул. Нова, МолодіжнаКТП-198 смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищевул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.УкраїнкиКТП-246 с. Жорнище вул. Центральнавул. ШевченкаКТП-248 с. Носовичі, вул. ШевченкаКТП-249 с.НосовичіКТП-280 с. Миловицявул. Хліборобська вул. Котляревського вул. ПольоваКТП-296 с. ЖорнищеКТП-318 с. Носовичі, вул. Польова,КТП-329 с.ЧимеринКТП-336 с. Чемерин, вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна ,вул. 17 вересняКТП-337 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. СадоваКТП-342 с. Жорнищевул. Польовавул. ШевченкаКТП-343 с. Жорнищевул. ЦентральнаКТП-432 смт.ОликаЗТП-4472 ПЛ 0,4 кВ від КТП-142 09:00-16:00КТП-142 с.Борохів КТП-142 с.Борохіввул.Галаса,вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/вул.Миру,2-12/парні/Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00ТзОВ «Транс-Леон»Церка «Пресвятої Богородиці»просп. Відродження 47 ввід №1 №3просп. Відродження 49 ввід №1просп. Відродження 53-53а ввід №1просп. Відродження 49а ввід №11. 09:00-17:00Церква с.Гаразджас. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-137, 139, 534, 536, 478, 609, 830) 09:00 – 17:00 ВУЖКГ с.Липини,ТзОВ «Автоінтеграл»,ПАТ «Укрнафта»,ФОП Літот В.В.,ФОП Стельмашук О.В.,ТзОВ «Мікос»Кафе «Жито» с.Струмівкавул.Вишнева, Рибалки, Затишна,Рівненська, Сільська, Східна.с.Липинивул.Вишнева, Рибалки, Затишна1 ПЛ-04 КТП-317 09:00 – 17:00 Магазини, с. Масловець2 ПЛ-10 Л 91-04 09:00 – 17:00 Магазини, с.Острів’я, Мокошин, Камянка, Пульмо3 КТП-1 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.:Хлібна Польова4 КТП-95 09:00 – 17:00 м. Любомль вул.: Незалежності, Прикордонників, Цегельна, Садова, Паркова, 8Березня, Жука, Весняна, Інтернаціоналістів1 КТП-201 10:00 – 17:00 магазин с. Залізниця (частково)2 ПЛ-10 Кв Л-10-02 від ЛР-86 10:00 – 17:00 Дитячий садок с. Проходи с. Проходи (частково), с. В. Курінь (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 9:00-17:00 Газові магістральні мережі м.Нововолинськ пров. Березовийс.Будятичі вул. Франка 64,66Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-04 09:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 09:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 09:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 09:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 09:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки6 ПЛ-10кВ Л34-05 09:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 09:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна8 ПЛ-10кВ Л69-02 09:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха1 КТП-48 10:00-17:00СВК Нове життя,тракторна бригадас. Сераховичі вул Центральна1 ПЛ-0,4 кВЩТП-307 10:00-15:30 ФОП Дяк С.В. - магазин смт Турійськвул.Надрічна, Мисливська2 ПЛ-10 кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275,КТП-189, ЩТП-190ЩТП-147 10:00-15:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с. Нири, Н.Двір