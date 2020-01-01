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На Волині помер керівник комунального підприємства

На Волині помер керівник комунального підприємства
7 серпня на 67-му році життя помер директор КП «Полігон» Олександр Козичко.

Про йдеться на офіційному сайті міста Володимир-Волинський.

Довідка. Олександр Іванович народився 6 червня 1953 р. у Володимирі-Волинському. У 1970 році вступив на навчання у Вище командне загальновійськове училище м.Благовєщенск, захистив звання лейтенанта та був звільнений в запас за станом здоров’я.

У 1985 році закінчив навчання у Володимир-Волинському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «технік-електромеханік».

Свій трудовий шлях розпочав у 1974 на суднах управління «Дальморепродукт». Потім працював інженером-механіком в колгоспі ім. Орджонікідзе Володимир-Волинського району, а з 1996 по 2004 рік – директором ПМП «Євро-В» ( м. Луцьк).

А у березні 2012 року призначений на посаду директора комунального підприємства «Полігон».


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Теги: КП «Полігон», Олександр Козичко, смерть
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