На Волині помер керівник комунального підприємства

7 серпня на 67-му році життя помер директор КП «Полігон»Про йдеться на офіційному сайті міста Володимир-Волинський.Олександр Іванович народився 6 червня 1953 р. у Володимирі-Волинському. У 1970 році вступив на навчання у Вище командне загальновійськове училище м.Благовєщенск, захистив звання лейтенанта та був звільнений в запас за станом здоров’я.У 1985 році закінчив навчання у Володимир-Волинському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «технік-електромеханік».Свій трудовий шлях розпочав у 1974 на суднах управління «Дальморепродукт». Потім працював інженером-механіком в колгоспі ім. Орджонікідзе Володимир-Волинського району, а з 1996 по 2004 рік – директором ПМП «Євро-В» ( м. Луцьк).А у березні 2012 року призначений на посаду директора комунального підприємства «Полігон».