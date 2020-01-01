Як у Луцьку відзначили Міжнародний день молоді. ФОТОРЕПОРТАЖ





У неділю, 16 серпня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на декількох локаціях поруч організували динамічну програму заходів різного формату. Зони танців й анімації, майстер-класи та ярмарку відвідало чимало лучан.



Так, ранок вирішили почати зі спорту, влаштувавши на новенькому







Також усі охочі могли спробувати свої сили у стрільбі з лука. Майстер клас проводила засновниця клубу Майя Москвич. Там же можна було повчитися, як правильно кидати «літаючі диски» – фризбі. Техніку демонстрував Богдан Алексєєв.







Тим часом у парку малеча розважалася, катаючись на міні-автівках та поїдаючи солодку вату. Для старших там встановили велетенську гру джергу, облаштували зону, де можна було пограти в історичні ігри, пройти квізи, вікторини і тестування, розмалювати глиняні вироби і навіть себе. Танцюристи із MJDS (My Jump Dance School) & ГО «Молодіжний Центр «Креативний Світ» та Iron-City-Dance-Academy влаштували імпровізовані брейк-данс змагання, запалюючи публіку дратвовими рухами під ритми молодіжних хітів.







Зазначимо, що на цьому свято не закінчується, адже із 18:30 до 21:00 триватиме концерт в затишній вечірній атмосфері Луцького міського молодіжного центру. Виступатимуть: Unfazed Everyman (stoner, blues-rock), баянист Валерій Осадовський, Іndex - інструментальний колектив (пост-рок), Андрій Волошко - поп-скрипаль, співачка Марія Хурсенко,Soul Kitchen (із рокерів у блюзмени). Опісля там же крутитимуть цікавий фільм.







Фото – Ігоря ДИНІ.









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