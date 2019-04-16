У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів - "ВАЗ" та Kia.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
За їх словами, ДТП відбулася сьогодні, 17 серпня, приблизно о 14:30. Легковики отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацію, постраждалих немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який з'ясує причини аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
За їх словами, ДТП відбулася сьогодні, 17 серпня, приблизно о 14:30. Легковики отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацію, постраждалих немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який з'ясує причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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