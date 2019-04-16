вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО

У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів - "ВАЗ" та Kia.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.

За їх словами, ДТП відбулася сьогодні, 17 серпня, приблизно о 14:30. Легковики отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацію, постраждалих немає.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який з'ясує причини аварії.

У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть білоруса, який у «Дольську» давав хабар прикордоннику
Сьогодні, 15:53
На Волині спіймали злодія, який розбив вікно магазину та розпивав алкоголь на місці події
Сьогодні, 15:42
У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:12
Поїхав у Ковель на заробітки: на Волині затримали хлопця на викраденому авто
Сьогодні, 14:44
Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
06 липень, 15:47
Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера» Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера»
16 квітень, 2019, 10:06
У Луцьку зіткнулися маршрутки та тролейбус У Луцьку зіткнулися маршрутки та тролейбус
15 квітень, 2017, 17:21
У Луцьку не розминулися два легковики У Луцьку не розминулися два легковики
16 серпень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
 0
У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29
Сьогодні, 16:19
 0
5 років без Ігоря Єремеєва: в Острожці влаштували турнір пам’яті видатного земляка. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
19-річному студенту з Луцька дали 6 років тюрми за торгівлю наркотиками
Сьогодні, 16:06
 0
Судитимуть білоруса, який у «Дольську» давав хабар прикордоннику
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8