У Луцьку на проспекті Соборності – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.



За їх словами, ДТП відбулася сьогодні, 17 серпня, приблизно о 14:30. Легковики отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацію, постраждалих немає.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який з'ясує причини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів - "ВАЗ" та Kia.Про цеповідомили очевидці автопригоди.За їх словами, ДТП відбулася сьогодні, 17 серпня, приблизно о 14:30. Легковики отримали незначні механічні пошкодження. За попередньою інформацію, постраждалих немає.На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який з'ясує причини аварії.

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