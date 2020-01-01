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19-річному студенту з Луцька дали 6 років тюрми за торгівлю наркотиками

19-річному студенту з Луцька дали 6 років тюрми за торгівлю наркотиками
19-річний лучанин за вчинення наркозлочинів втрапив за ґрати на 6 років

Так, у серпні 2019 року студент коледжу придбав у інтернеті амфетамін та замовив його доставку у Луцьк через поштового оператора, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

2 вересня 2019 року правоохоронці вилучили у нього понад 100 г психотропів. Суд визнав молодика винним у незаконному придбанні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах (ч.2 ст. 307 КК України).

Наступних шість років він проведе за ґратами.

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Теги: наркотики, торгівля, лучанин
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