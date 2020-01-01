У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29
Сьогодні, 16:19
У Луцьку додали по одному транспортному засобу на автобусних маршрутах №25 і 29.
Відповідне рішення прийняли 17 серпня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Збільшити кількість маршруток вирішили, враховуючи звернення КП «Луцьке підприємство електротранспорту» щодо численних скарг мешканців міста та у зв'язку із тим, що на період карантинних заходів необхідно здійснювати перевезення в кількості, що не перевищує кількість місць для сидіння, а це приводить до того, що на зупинках залишаються пасажири, які не змогли здійснити посадку в автобуси.
Тож члени виконкому вирішили додати по одному автобусу на кожен маршрут. Таким чином, відтепер на маршрутах №25 і 29 буде курсувати не по шість, а по сім маршруток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли 17 серпня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Збільшити кількість маршруток вирішили, враховуючи звернення КП «Луцьке підприємство електротранспорту» щодо численних скарг мешканців міста та у зв'язку із тим, що на період карантинних заходів необхідно здійснювати перевезення в кількості, що не перевищує кількість місць для сидіння, а це приводить до того, що на зупинках залишаються пасажири, які не змогли здійснити посадку в автобуси.
Тож члени виконкому вирішили додати по одному автобусу на кожен маршрут. Таким чином, відтепер на маршрутах №25 і 29 буде курсувати не по шість, а по сім маршруток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29
Сьогодні, 16:19
5 років без Ігоря Єремеєва: в Острожці влаштували турнір пам’яті видатного земляка. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Судитимуть білоруса, який у «Дольську» давав хабар прикордоннику
Сьогодні, 15:53