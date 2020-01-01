У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29

У Луцьку додали по одному транспортному засобу на автобусних маршрутах №25 і 29.Відповідне рішення прийняли 17 серпня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Збільшити кількість маршруток вирішили, враховуючи звернення КП «Луцьке підприємство електротранспорту» щодо численних скарг мешканців міста та у зв'язку із тим, що на період карантинних заходів необхідно здійснювати перевезення в кількості, що не перевищує кількість місць для сидіння, а це приводить до того, що на зупинках залишаються пасажири, які не змогли здійснити посадку в автобуси.Тож члени виконкому вирішили додати по одному автобусу на кожен маршрут. Таким чином, відтепер на маршрутах №25 і 29 буде курсувати не по шість, а по сім маршруток.