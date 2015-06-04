На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект

«Чому думки про прийдешнє змінюють теперішнє та визначають майбутнє? Чому люди, причетні до мистецтва, зазвичай мають пророчі якості і можуть змінити майбутнє? Чому мистецтво лікує та формує як біологічний, так і духовний імунітет?, – відповіді на ці питання частково може отримати кожен, хто відвідає арт-проект «Антиципація + Імунітет».Організатори повідомляють, що початок презентації проекту відбудеться у День Незалежності, 24 серпня, у новій виставковій локації Музею Корсаків - «Урбан-залі», площею 1100 м2. Початок на 17:00.Загалом, експозиція містить майже три сотні робіт 180-ти митців із шести країн світу: України, Росії, Німеччини, Індії, Австрії та Англії. Сам проект стартував у квітні, під час першого запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.Фундатор МСУМКкаже: «Зміни хромосом у біології називаються мутаціями. Вони можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу, опроміненням, хімічними речовинами».Аналогічні зміни («естетичні мутації») виникають у мистецтві, їх спричиняють соціально-побутові, політичні, економічні, технологічні, біологічні (COVID -19) та інші фактори.Біологічні мутації вченими розглядаються, як рушійна сила еволюції, де шкідливі мутації видаляються з генофонду природним добором, тоді як сприятливі прагнуть накопичуватися і є основою розвитку виду. Нейтральні мутації не впливають на виживання видів або індивідуумів.Аналогічно і у мистецтві: є пошуки митців, які «шкідливі», які стримують розвиток мистецтва (соцреалізм, гітлерівське «правильне» мистецтво...); є «нейтральні» течії, які ні на що не впливають і фіксуються в історії мистецтва просто, як ремесло; а є «сприятливі», які започатковують нові напрями та течії і є відправними точками розвитку мистецтва.Тому експозиція «Антиципація+Імунітет» сформована у формі хромосоми. Кожна її частина (ген) відображає напрямок сучасного мистецтва. Кожна робота є унікальною і створена під впливом безлічі факторів (така-собі «естетична мутація»), що дає можливість нашим глядачам (художникам, мистецтвознавцям, галеристам, усім відвідувачам) позмагатися у футуризмі і передбачити: яким буде мистецтво у майбутньому, які «мутації» будуть «сприятливими», а які «шкідливими». Хоча очевидно, що у цьому змаганні переможцем буде час».«А ще, мистецтво є духовним кодом нації, який у тому числі забезпечує резистентність до різноманітних деструктивних впливів (песимізму, агресії, негативу, заздрості, ненависті, несправедливості…), тобто мистецтво є носієм вродженого духовного імунітету.«Також відомо, що мистецтво вивільняє нас від стереотипів та комплексів та забезпечує осмислення «витісненої» у підсвідоме інформації, що у прямому сенсі лікує нас від захворювань, які мають психосоматичне походження , що у свою чергу підвищує наш біологічний імунітет», – додає Віктор Корсак.До слова, експозиція триватиме до 15 жовтня.13:00 - 14:30 лекція «57 років життя на дні моря сучасного мистецтва. Хроніки української команди батискафу «Неминучий». Лектор, викладач Львівської національної академії мистецтв15:00 - 16:00 презентація фільму «ПАНТЕОН української слави Івана Корсака»16:00 - 17:00 екскурсія залами МСУМК17:00 - 17:40 відкриття виставкового проекту «Антиципація+Імунітет»17:40 - 17:50 перформанс18.00 - 18.30 кураторська екскурсія проєктом «Антиципація+Імунітет»18:30 - 19:30 - музичний супровід: «Avecarnival»Вхід в музей та участь у всіх заходах безкоштовні (маска+дотримання карантинних вимог).