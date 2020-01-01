На Театральному майдані Луцька два дні триватиме ярмарок





Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Григорій Недопад.



Ярмарок триватиме з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України. Влаштують його громадські організації «Рукотвори Волині», «Волинський оберіг» та «Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан».



Купувати медову та іншу продукцію на ярмарку лучани зможуть з 9 до 21 години.



Важлива умова – дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів в умовах карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані протягом 23–24 серпня триватиме презентація-ярмарок медової продукції та народних промислів.Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського головиЯрмарок триватиме з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України. Влаштують його громадські організації «Рукотвори Волині», «Волинський оберіг» та «Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан».Купувати медову та іншу продукцію на ярмарку лучани зможуть з 9 до 21 години.Важлива умова – дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів в умовах карантину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію