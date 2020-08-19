Збирають гроші на лікування жінки, яка постраждала у аварії в Торчині

Людмили Громик, яка постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Торчин.



Про це на сторінці у facebook написала користувачка



"Звертаюся до усіх небайдужих людей! Прохання допомогти на лікування потерпілої в ДТП (яке сталося 19.08.2020 смт Торчин) Громик Людмили", - йдеться у дописі.



Номер картки для допомоги: 4731219614086720 Омельчук Олена Олегівна (донька).



Нагадаємо, аварія



Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення автівок.



У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.

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