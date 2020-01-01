На Сході загинув старший лейтенант волинської бригади

Володимир Рудик.



Про це



Інфомують, що, за результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.



Водночас відомо, що військовий був родом з Тернопільської області. На сайті



Зауважимо, що пункутом постійної дислокації 14 ОМБр є місто Володимир-Волинський Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луганській області загинув військовий 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це повідомляє командування частини.Інфомують, що, за результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.Водночас відомо, що військовий був родом з Тернопільської області. На сайті Золотниківської ОТГ повідомляють, що йому був 31 рік. У зв’язку із загибеллю земляка у Золотниківській ОТГ 22-24 серпня оголосили Днями жалоби.Зауважимо, що пункутом постійної дислокації 14 ОМБр є місто Володимир-Волинський Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію