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На Сході загинув старший лейтенант волинської бригади

На Сході загинув старший лейтенант волинської бригади
У Луганській області загинув військовий 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир Рудик.

Про це повідомляє командування частини.

Інфомують, що, за результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Водночас відомо, що військовий був родом з Тернопільської області. На сайті Золотниківської ОТГ повідомляють, що йому був 31 рік. У зв’язку із загибеллю земляка у Золотниківській ОТГ 22-24 серпня оголосили Днями жалоби.

Зауважимо, що пункутом постійної дислокації 14 ОМБр є місто Володимир-Волинський Волинської області.

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Теги: Володимир Рудик, 14 ОМБр, загибель, війна
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