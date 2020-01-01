Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму

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Суд призначив 39-річному жителю села Гішин Ковельського району, який скоїв смертельну аварію у селі Копачівка Рожищенського району, покарання у виді реального позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 24 січня 2020 року чоловік, рухаючись автодорогою в селі Копачівка Рожищенського району автомобілем Peugeot Expert, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 23-річну дівчину та втік з місця ДТП, залишивши безпорадну травмовану потерпілу без допомоги. Через отримані травми вона померла.
Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука - Ірина Мерчук.
Суд визнав водія винним у вчиненні цих кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 24 січня 2020 року чоловік, рухаючись автодорогою в селі Копачівка Рожищенського району автомобілем Peugeot Expert, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 23-річну дівчину та втік з місця ДТП, залишивши безпорадну травмовану потерпілу без допомоги. Через отримані травми вона померла.
Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука - Ірина Мерчук.
Суд визнав водія винним у вчиненні цих кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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