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Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму

Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
Суд призначив 39-річному жителю села Гішин Ковельського району, який скоїв смертельну аварію у селі Копачівка Рожищенського району, покарання у виді реального позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, увечері 24 січня 2020 року чоловік, рухаючись автодорогою в селі Копачівка Рожищенського району автомобілем Peugeot Expert, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 23-річну дівчину та втік з місця ДТП, залишивши безпорадну травмовану потерпілу без допомоги. Через отримані травми вона померла.

Відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Марчука - Ірина Мерчук.

Суд визнав водія винним у вчиненні цих кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

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Теги: Волинь, смертельна аварія, суд
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