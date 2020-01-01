Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму

Суд призначив 39-річному жителю села Гішин Ковельського району, який скоїв, покарання у виді реального позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, увечеріавтомобілем Peugeot Expert, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 23-річну дівчину та втік з місця ДТП, залишивши безпорадну травмовану потерпілу без допомоги. Через отримані травми вона померла.Відомо, що загибла дівчина -Суд визнав водія винним у вчиненні цих кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.