На Волині померло немовля: двох лікарів підозрюють у неналежному виконанні обов’язків

Двох волинських лікарів підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, що двом лікарям-акушерам ковельського пологового будинку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).За результатами проведених слідчих дій та комісійних судово-медичних експертиз встановили, що через запізнілі дії медичного персоналу, котрий надавав допомогу в пологах, згодом померла новонароджена дитина.Триває досудове розслідування.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 140 КК України неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.