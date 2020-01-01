Збирають підписи: волиняни звернуться до Епіфанія, щоб захистити земляків-капеланів

На Волині збирають підписи на захист місцевих священників-капеланів, яких вчора покарало Синодальне управління військового духовенства.Про збір підписів на підтримку волинських священників повідомила Вікторія Кошаюк.Нагадаємо, протоієрея Михайла Бучака виключили із числа військових капеланів Синодального управління військового духовенства ПЦУ, а представникам ГО "Військові капелани Волині" заборонили носити оливковий підрясник і представляти інститут капеланства ПЦУ на офіційних заходах.«Ми з Вами стали свідками прикрого преценденту, який стався з ГО "Військові капелани Волині" та особисто його очільником протоієреєм О. Михайлом Бучаком, а також Олександром Вронським, Віталієм Антонюком, Іваном Гуреєвим, Володимиром Мицьком, Євгеном Рудем, Сергієм Коцем, Сергієм Мельничуком, Романом Скіраком, Володимиром Трушем, Ігорем Літвінцовим, Андрієм Мовчанюком та іншими високодостойними капеланами. Рішенням Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України військові капелани Волині відтепер не мають права представляти військове духовенство на громадських урочистостях та інших дійствах, а отець Бучак персонально виключений з числа військових капеланів. Офіційні причини такого рішення виглядають дуже натягнуто, а про справжні лишається здогадуватися», - йдеться у дописі.Але вірячи Волинської єпархії ПЦУ хочуть підтримати своїх душпастирів.«Ми всі чудово знаємо, що це ті святі отці, які є звитяжним прикладом служіння Богу та Україні, які з часів Майдану і перших днів російсько-української війни підіймають бойовий дух, стали пліч-о-пліч з нашими воїнами на передовій, підставили своє плече родинам і завжди першими зустрічали та проводжали в останню путь загиблих, проводять волонтерську діяльність та багато іншого. Тому звертаємося до усіх ветеранів, волонтерів, громадських спілок та усіх громадян з проханням долучитися до звернень на ім'я Митрополита Київського та всієї України, блаженнішого Епіфанія та митрополита Іоана (Яременка), голови СУВД ПЦУ з вимогою скасувати вказане розпорядження», - пише вітрянка.У предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія волинянин проситимуть особистого втручання у вирішення проблеми.Обидва звернення можна підписати в Офіс-центрі на вулиці Кривий вал, 31 (бічна від Лесі Українки) з 27 по 30 серпня.Також окреме звернення на ім'я владики Епіфанія, яке склали небайдужі волиняни, знаходиться в Обласній бібліотеці для юнацтва біля Свято-Троїцького собору, збоку від кафе, на другому поверсі. Туди можна завітати в п'ятницю з 9.00 і в неділю з 10 год. (субота -вихідний).«Впевнені, що ми разом цю несправедливість поборемо. Військові капелани підтримують і моляться за нас. Тепер час підтримати їх і, разом з ними - спвльну справу захисту України», - пише жінка.