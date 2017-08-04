У місті на Волині палав приватний житловий будинок
Сьогодні, 17:40
Сьогодні, 29 серпня, у Печихвостах, що на Горохівщині, палав приватний житловий будинок. Про це повідомляють очевидці.
Причина загорання поки невідома. Слідчі дії тривають, – повідомляє газета «Волинь».
До Мар'янівської місцевої пожежної команди о 12:55 надійшов сигнал про загорання. Раніше на виклик також виїхала 9-та Державна пожежно-рятувальна частина міста Горохова. Силами рятувальників пожежу ліквідували.
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Причина загорання поки невідома. Слідчі дії тривають, – повідомляє газета «Волинь».
До Мар'янівської місцевої пожежної команди о 12:55 надійшов сигнал про загорання. Раніше на виклик також виїхала 9-та Державна пожежно-рятувальна частина міста Горохова. Силами рятувальників пожежу ліквідували.
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