У місті на Волині палав приватний житловий будинок





Причина загорання поки невідома. Слідчі дії тривають, – повідомляє газета



До Мар'янівської місцевої пожежної команди о 12:55 надійшов сигнал про загорання. Раніше на виклик також виїхала 9-та Державна пожежно-рятувальна частина міста Горохова. Силами рятувальників пожежу ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 серпня, у Печихвостах, що на Горохівщині, палав приватний житловий будинок. Про це повідомляють очевидці.Причина загорання поки невідома. Слідчі дії тривають, – повідомляє газета «Волинь» До Мар'янівської місцевої пожежної команди о 12:55 надійшов сигнал про загорання. Раніше на виклик також виїхала 9-та Державна пожежно-рятувальна частина міста Горохова. Силами рятувальників пожежу ліквідували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію