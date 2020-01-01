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На Волині чоловік вбив коханця дружини

На Волині чоловік вбив коханця дружини
У Любешівському районі чоловік вирішив провчити іншого чоловіка, якого підозрював у інтимних стосунках зі своєю дружиною. Зрештою, розправа закінчилася смертю останнього.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Факт загибелі чоловіка підтвердили у секторі комунікації Волині. Утім, ситуацію наразі з’ясовує слідство, тож трагедію поки не коментують.

Відомо, що події відбувалися у суботу, 29 серпня. До розправи над коханцем дружини чоловік залучив ще двох своїх знайомих. Чоловіка побили, а тоді помістили його у багажник автомобіля, а згодом виявили, що чоловік помер.

Тіло з ознаками насилля виявили на одній з вулиць села Люб’язь.

Деталі смертельної розправи – згодом.

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Теги: вбивство, коханець, розправа, Любешівський район, Волинь, Люб'язь
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Коментарі 1
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Дружину-курву потрібно було грохнути.Якщо сука не схоче,то кобель не скоче.
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