На Волині чоловік вбив коханця дружини
Сьогодні, 10:35
У Любешівському районі чоловік вирішив провчити іншого чоловіка, якого підозрював у інтимних стосунках зі своєю дружиною. Зрештою, розправа закінчилася смертю останнього.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт загибелі чоловіка підтвердили у секторі комунікації Волині. Утім, ситуацію наразі з’ясовує слідство, тож трагедію поки не коментують.
Відомо, що події відбувалися у суботу, 29 серпня. До розправи над коханцем дружини чоловік залучив ще двох своїх знайомих. Чоловіка побили, а тоді помістили його у багажник автомобіля, а згодом виявили, що чоловік помер.
Тіло з ознаками насилля виявили на одній з вулиць села Люб’язь.
Деталі смертельної розправи – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт загибелі чоловіка підтвердили у секторі комунікації Волині. Утім, ситуацію наразі з’ясовує слідство, тож трагедію поки не коментують.
Відомо, що події відбувалися у суботу, 29 серпня. До розправи над коханцем дружини чоловік залучив ще двох своїх знайомих. Чоловіка побили, а тоді помістили його у багажник автомобіля, а згодом виявили, що чоловік помер.
Тіло з ознаками насилля виявили на одній з вулиць села Люб’язь.
Деталі смертельної розправи – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Дружину-курву потрібно було грохнути.Якщо сука не схоче,то кобель не скоче.
Останні новини
Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Із дистанцією та без батьків: як у Луцьку відбудеться свято першого дзвоника в умовах пандемії
Сьогодні, 10:37
На Волині чоловік вбив коханця дружини
Сьогодні, 10:35
На Волині втопилися двоє чоловіків
Сьогодні, 10:13