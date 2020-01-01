На Волині чоловік вбив коханця дружини

У Любешівському районі чоловік вирішив провчити іншого чоловіка, якого підозрював у інтимних стосунках зі своєю дружиною. Зрештою, розправа закінчилася смертю останнього.Про цестало відомо з власних джерел.Факт загибелі чоловіка підтвердили у секторі комунікації Волині. Утім, ситуацію наразі з’ясовує слідство, тож трагедію поки не коментують.Відомо, що події відбувалися у суботу, 29 серпня. До розправи над коханцем дружини чоловік залучив ще двох своїх знайомих. Чоловіка побили, а тоді помістили його у багажник автомобіля, а згодом виявили, що чоловік помер.Тіло з ознаками насилля виявили на одній з вулиць села Люб’язь.Деталі смертельної розправи – згодом.