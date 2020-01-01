У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір

У Луцьку 17-річний студент намагався вбити рідну матір.Про цестало відомо із власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Зокрема, повідомили, що у суботу, 29 серпня, близько 1-ї години ночі, до поліції звернулась 45-річна лучанка та повідомила, що син наніс їй тілесні ушкодження.Правоохоронці встановили, що неповнолітній син жінки вчинив замах на умисне вбивство своєї матері. Хлопець вдарив її молотком в голову, а опісля розпочав наносити удари по всьому тілу.Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.