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У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір

У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір
У Луцьку 17-річний студент намагався вбити рідну матір.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Зокрема, повідомили, що у суботу, 29 серпня, близько 1-ї години ночі, до поліції звернулась 45-річна лучанка та повідомила, що син наніс їй тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній син жінки вчинив замах на умисне вбивство своєї матері. Хлопець вдарив її молотком в голову, а опісля розпочав наносити удари по всьому тілу.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: замах на вбивство, Луцьк, студент, поліція
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Коментарі 1
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Такому падлу,яка підняла руку на рідну матір не місце на землі ,до стінки суку і кулю в лоба .
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