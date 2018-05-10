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У Польщі заарештували трьох українців, які жорстоко побили чоловіка у хостелі

У Польщі заарештували трьох українців, які жорстоко побили чоловіка у хостелі
Трьох громадян України заарештували у Варшаві.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, чоловіки напали на людину в одному з варшавських хостелів. Били жертву ногами та телескопічною палицею по голові та тілі. А наприкінці забрали гроші.

Слідство встановило, що працівниця закладу вимагала від клієнта хостелу розрахуватися за проживання. Коли вони не змогли домовитись, жінка пригрозила нацькувати на нього колег. Так і зробила.

Невдовзі до кімнати, в якій перебував потерпілий, вона прийшла з трьома громадянами України. Ті побили чоловіка, забрали у нього 200 злотих, після чого втекли з місця.

Свідки викликали швидку допомогу та поліцію. 51-річну жінку затримали одразу, а нападників довелось наздоганяти. Однак невдовзі їх також затримали в трьох різних місцях у Варшаві. Українців звинуватили в грабежі. Всіх трьох тимчасово заарештували.

Двоє із них отримали місяць, а один – два місяці арешту. Працівницю хостелу звинуватли в організації нападу.

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Теги: Польща, українці, побиття, хостел
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